El 17 de septiembre de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica muestreó 10 estaciones en Ceuta y registró estos promedios: gasolina 95, 1,683 €/L; gasolina 98, 1,720 €/L; diésel (Gasóleo A), 1,730 €/L.
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El rango de precios para la gasolina 95 va de 1,644 €/L a 1,699 €/L; en diésel el mínimo es 1,674 €/L y el máximo 1,769 €/L, según el informe ministerial. Las estaciones con los precios más bajos para gasolina 95 (CEPSA en Avenida González Tablas y en Avenida Martínez Catena frente a Playa del Chorrillo) marcan 1,644 €/L; en diésel, el mínimo de 1,674 €/L corresponde a las mismas CEPSA. Esos puntos se concentran en las principales vías litorales de la ciudad —Avenida González Tablas, Martínez Catena y Muelle Alfau—, según el listado. La diferencia entre el precio mínimo y máximo en gasolina 95 (0,055 €/L) supone 2,75 € en un depósito de 50 litros.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.644 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.644 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.679 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.679 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.698 €/L
Gasolina 98
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.709 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.728 €/L
Diésel
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.674 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.674 €/L
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.738 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.738 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.738 €/L
Las más caras
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.699 €/L en Gasolina 95
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L en Gasolina 95
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.698 €/L en Gasolina 95
Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica. El muestreo del día muestra diferencias por tipo de combustible entre las estaciones analizadas.
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Consejos
Compare por tipo de combustible: una estación barata en gasolina 95 no siempre lo es en gasolina 98 o diésel. Planifique el repostaje y consulte la publicación diaria del Ministerio para la Transición Ecológica antes de salir de casa.