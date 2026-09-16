El precio de la luz para hoy, jueves 17 de septiembre de 2026, deja una jornada desigual: el precio medio se sitúa en 0,1824 €/kWh según el Semáforo Selectra, en color AMARILLO.

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Para los hogares de Ceuta, la señal es clara: hay horas especialmente baratas al mediodía y primeras tardes, pero también un tramo caro que conviene tener en cuenta. En concreto, la hora más barata es 14:00 – 15:00 con 0,0162 €/kWh, mientras que el precio más alto aparece en 20:00 – 21:00 con 0,3595 €/kWh.

Horas clave para ahorrar: qué mover a la franja barata y qué evitar

El día marca una diferencia importante entre tramos. Según el análisis del Semáforo Selectra, la franja más económica es 14:00 – 17:00 con un precio de 0,0298 €/kWh. Ahí encaja mejor programar consumos como lavadora o lavavajillas, además de diferir tareas que requieren más potencia.

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Del mismo modo, el tramo a evitar indicado por la fuente es 20:00 – 21:00, cuando el coste sube hasta 0,3595 €/kWh. Si esa franja coincide con el regreso a casa y el arranque de horno o calefactores eléctricos, puede salir mejor ajustar rutinas y repartir el gasto.

Evolución por tramos del día: de la madrugada a la noche

Madrugada y primeras horas. Los precios se mueven en niveles relativamente contenidos al inicio del día, con valores que van bajando hasta bien entrada la mañana. A partir de ahí, el comportamiento cambia y el coste empieza a variar con más amplitud.

Mañana. En la mañana aparecen cambios marcados: tras tramos más altos respecto al arranque, se observan horas más ajustadas alrededor de las 12:00 – 14:00, lo que ayuda a preparar electrodomésticos para que terminen antes de la hora punta barata.

Tarde. Es la parte más favorable para el consumo doméstico: según los datos horarios, la jornada entra en su mejor rango con precios muy bajos en la franja 14:00 – 17:00. Además, la hora más barata queda justo en el centro, entre 14:00 – 15:00, un momento especialmente recomendable para concentrar tareas de mayor consumo.

Noche. Tras la tarde, el precio vuelve a subir y culmina en el pico de la jornada en 20:00 – 21:00. El resto de la noche mantiene valores elevados frente a las horas de la franja económica, por lo que conviene planificar el uso intensivo fuera de ese tramo.

Precio de la luz por horas (17/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.1853 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1674 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1473 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.136 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1416 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1517 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2036 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2521 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2703 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2064 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1861 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.098 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.0849 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.0853 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0162 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0233 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.05 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.1303 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.2823 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3382 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3595 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.352 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2631 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2472 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (Precio de la luz para hoy 17/09/2026). Datos horarios y recomendaciones basadas en el análisis del semáforo: AMARILLO.

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