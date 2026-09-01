Promedio en las 10 estaciones analizadas (datos del Ministerio para la Transición Ecológica, miércoles, 2 de septiembre de 2026): Gasolina 95 — 1.597€/L; Gasolina 98 — 1.635€/L; Diésel A — 1.678€/L.
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Comprueba el listado del Ministerio antes de repostar: los precios pueden variar a lo largo del día y este resumen recoge únicamente las 10 estaciones disponibles en ese corte.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martinez Catena S/N-Frente Playa del Chorrillo): 1.564€/L
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas S/N): 1.564€/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.598€/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.598€/L
- SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6): 1.598€/L
Rango diario: 1.564€/L (mín.) — 1.629€/L (máx.). La diferencia es de 0,065€/L, equivalente a 3,25€ en 50 litros.
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Gasolina 98
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.628€/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.628€/L
- SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6): 1.628€/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N): 1.628€/L
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.628€/L
El promedio es 1.635€/L. Las estaciones listadas están 0,007€/L por debajo del promedio, lo que supone 0,35€ de ahorro en 50 litros.
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.659€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.659€/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.678€/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.678€/L
- SHELL Catena (Avenida Martinez Catena, 6): 1.678€/L
Rango en diésel: 1.659€/L (mín.) — 1.694€/L (máx.). La diferencia de 0,035€/L representa 1,75€ en 50 litros.
Las más caras
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): Gasolina 95 — 1.629€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): Gasolina 95 — 1.609€/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N): Gasolina 95 — 1.609€/L
Estos valores figuran en el listado del Ministerio para la Transición Ecológica; verifícalos en ese portal antes de repostar.
Consejos
- Compara el combustible exacto: 95, 98 y diésel tienen precios distintos; el ahorro depende del tipo que uses.
- Calcula por litros: pequeñas diferencias por litro suman en depósitos de 30–50 L.
- Revisa el precio antes de entrar: el listado del Ministerio refleja cortes en momentos concretos y puede cambiar durante el día.
- Valora el desvío: ahorros pequeños pueden perderse si la estación más barata obliga a un trayecto largo.