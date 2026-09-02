El Gobierno de Ceuta subraya la importancia de que lo ocurrido en la región marque un punto de inflexión para Ceuta y España. Según el gobierno local, volver a la normalidad debe ser el primer objetivo, pero es crucial avanzar hacia políticas y posicionamientos que aseguren la integridad territorial y mejoren la situación en Ceuta.

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El comunicado detalla varias propuestas: exigir a Marruecos respeto por la integridad territorial, controlar la frontera por parte de España y Europa, y aumentar la presencia estatal en áreas clave como Defensa, Seguridad, Justicia, Sanidad y Educación. Además, se apuesta por un modelo económico centrado en España y Europa, otorgar un estatus específico en la Unión Europea y revisar la normativa sobre devoluciones y asilo.

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