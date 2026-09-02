El Gobierno de Ceuta ha alertado sobre el estado de peligro en el que se encuentra la ciudad, afirmando que, a pesar del dolor, Ceuta está de pie. La declaración subraya la determinación del pueblo ceutí de no rendirse y de defenderse más allá de ideologías, credos y culturas.

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Además, el comunicado destaca el apoyo y la solidaridad que Ceuta ha recibido desde diversos puntos de España, así como el compromiso y el sentido del deber de las Fuerzas de Seguridad, militares, sanitarios y voluntarios que están trabajando en condiciones extremas para superar esta situación sin precedentes.

Publicación original de Gobierno de Ceuta: ver en redes sociales.

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