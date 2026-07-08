Buen momento para comparar antes de repostar: el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el precio de la gasolina y el diésel en Ceuta con datos de 10 estaciones para el jueves, 9 de julio de 2026. Si miras el precio medio, te sirve como referencia rápida; y si quieres ahorrar, conviene ir directamente a las gasolineras que marcan el mínimo en cada carburante.

En esta jornada, la Gasolina 95 es la que presenta el rango más estrecho: oscila entre 1,378 € y 1,399 €. En Gasolina 98, el promedio llega a 1,418 €/L. Y el Diésel A se mantiene con un promedio de 1,399 €/L, con mínimos en torno a 1,397 €.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.378 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.378 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.378 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.378 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.378 €

La media de la Gasolina 95 en el conjunto de estaciones analizadas se sitúa en 1.381 €/L, con un mínimo compartido por varias marcas. Si tu objetivo es recortar, estas opciones te ponen por debajo de la media.

Gasolina 98

DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.408 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.408 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.408 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.408 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.408 €

Para Gasolina 98, el promedio registrado es de 1.418 €/L. En el día de hoy, el mínimo detectado se concentra en 1.408 €, por lo que la diferencia frente a la media puede notarse si repostaras un depósito completo.

Diésel

DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.397 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.397 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.397 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.397 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.397 €

El Diésel A tiene un promedio de 1.399 €/L. El mínimo observado para hoy está en 1.397 €/L, así que comparar entre estaciones puede ayudar a no pagar de más.

Las más caras

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): Gasolina 95 a 1.399 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): Gasolina 95 a 1.379 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): Gasolina 95 a 1.379 €

El contraste en Gasolina 95 va desde 1.378 € hasta 1.399 €, por lo que conviene fijarse en el surtidor exacto y no decidir solo por la marca o por la cercanía.

Consejos

Mira el precio por litro : el ahorro real se entiende mejor comparando €/L, sobre todo si vas a repostar una cantidad concreta.

: el ahorro real se entiende mejor comparando €/L, sobre todo si vas a repostar una cantidad concreta. Compensa la ruta : si tienes que desplazarte, calcula si el ahorro en el surtidor compensa el coste del trayecto.

: si tienes que desplazarte, calcula si el ahorro en el surtidor compensa el coste del trayecto. Revisa el carburante correcto : Gasolina 95, 98 y Diésel A no son intercambiables; respeta lo que recomienda tu vehículo.

: Gasolina 95, 98 y Diésel A no son intercambiables; respeta lo que recomienda tu vehículo. No te quedes solo con la media: aunque el promedio orienta, hoy hay estaciones que se sitúan por debajo y otras que se alejan hacia arriba.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.