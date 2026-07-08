Buen momento para comparar antes de repostar: el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el precio de la gasolina y el diésel en Ceuta con datos de 10 estaciones para el jueves, 9 de julio de 2026. Si miras el precio medio, te sirve como referencia rápida; y si quieres ahorrar, conviene ir directamente a las gasolineras que marcan el mínimo en cada carburante.
En esta jornada, la Gasolina 95 es la que presenta el rango más estrecho: oscila entre 1,378 € y 1,399 €. En Gasolina 98, el promedio llega a 1,418 €/L. Y el Diésel A se mantiene con un promedio de 1,399 €/L, con mínimos en torno a 1,397 €.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.378 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.378 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.378 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.378 €
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.378 €
La media de la Gasolina 95 en el conjunto de estaciones analizadas se sitúa en 1.381 €/L, con un mínimo compartido por varias marcas. Si tu objetivo es recortar, estas opciones te ponen por debajo de la media.
Gasolina 98
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.408 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.408 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.408 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.408 €
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.408 €
Para Gasolina 98, el promedio registrado es de 1.418 €/L. En el día de hoy, el mínimo detectado se concentra en 1.408 €, por lo que la diferencia frente a la media puede notarse si repostaras un depósito completo.
Diésel
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.397 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.397 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.397 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.397 €
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.397 €
El Diésel A tiene un promedio de 1.399 €/L. El mínimo observado para hoy está en 1.397 €/L, así que comparar entre estaciones puede ayudar a no pagar de más.
Las más caras
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): Gasolina 95 a 1.399 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): Gasolina 95 a 1.379 €
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): Gasolina 95 a 1.379 €
El contraste en Gasolina 95 va desde 1.378 € hasta 1.399 €, por lo que conviene fijarse en el surtidor exacto y no decidir solo por la marca o por la cercanía.
Consejos
- Mira el precio por litro: el ahorro real se entiende mejor comparando €/L, sobre todo si vas a repostar una cantidad concreta.
- Compensa la ruta: si tienes que desplazarte, calcula si el ahorro en el surtidor compensa el coste del trayecto.
- Revisa el carburante correcto: Gasolina 95, 98 y Diésel A no son intercambiables; respeta lo que recomienda tu vehículo.
- No te quedes solo con la media: aunque el promedio orienta, hoy hay estaciones que se sitúan por debajo y otras que se alejan hacia arriba.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.