El martes 7 de julio de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1755 €/kWh, según el semáforo de referencia. La nota del día es clara: con el cartel en ROJO 🔴, conviene ajustar hábitos y concentrar el consumo en las franjas más baratas.

La hora más barata del día es 14:00-15:00, con 0,1136 €/kWh. En el lado contrario, el pico máximo llega en 21:00-22:00, cuando el precio sube hasta 0,288 €/kWh. Entre medias hay margen para planificar: especialmente útil para poner lavadoras, programar el lavavajillas o desplazar el consumo eléctrico al tramo del valle.

Horas clave para ahorrar hoy: valle en la tarde y ojo con el pico nocturno

Si quieres recortar el gasto en la factura, hoy toca jugar con el horario. La franja más económica se concentra en torno a 0,11 €/kWh, y la hora más barata es 14:00-15:00 (0,1136 €/kWh). En cambio, hay una franja que conviene evitar: 21:00-22:00, la hora a evitar por ser la más cara del día (0,288 €/kWh).

Como orientación práctica: intenta mover a la tarde consumos como lavadora o lavavajillas si los tienes programables. Para la noche, mejor revisar lo que puedas posponer, porque justo en ese tramo el precio se dispara.

Evolución por tramos del día: madrugada y mañana con precios moderados, tarde con respiro y noche cara

En madrugada el coste se mantiene relativamente estable, con precios alrededor de los 0,15-0,16 €/kWh en las primeras horas. A medida que avanza la mañana, el precio se mueve sin grandes extremos: aparecen valores más bajos en la franja de 09:00-10:00 (0,1326 €/kWh), mientras que entre el resto del bloque matinal tiende a mantenerse más alto, por encima de los 0,17 €/kWh en varios tramos.

La tarde es el punto más favorable del día: el precio cae con fuerza hacia 14:00-15:00 (la hora más barata, 0,1136 €/kWh) y se mantiene relativamente contenido en las horas inmediatamente posteriores. Esto hace que sea un buen momento para concentrar el consumo doméstico compatible con programación.

Por la noche, la tendencia cambia. Desde el final de la tarde el precio va subiendo, y el salto más claro se produce en el tramo 21:00-22:00, donde se alcanza el máximo del día (0,288 €/kWh). A partir de ahí, el precio baja en las horas siguientes, pero ya con la jornada de consumo nocturno terminando.

Precio de la luz por horas (martes 7 de julio de 2026)