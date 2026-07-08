La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el miércoles 8 de julio de 2026. Se informa que los datos publicados en este texto proceden de la citada entidad oficial y corresponden estrictamente a la relación de números extraídos en ese sorteo.

La presente información se ofrece con carácter informativo y técnico-administrativo, con indicación expresa de los números extraídos y la mecánica básica del juego. Cualquier verificación o comprobación oficial deberá realizarse en las fuentes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora — Bonoloto, miércoles 8 de julio de 2026

06, 07, 21, 26, 30, 40

Complementario: 09

Reintegro: 7

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

1.ª categoría: 6 aciertos.

2.ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3.ª categoría: 5 aciertos.

4.ª categoría: 4 aciertos.

5.ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Los importes concretos por categoría son determinados por el escrutinio oficial y por la masa de premios resultante; para la asignación definitiva se remite a la relación de premios publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 49. Se celebran sorteos de lunes a viernes. La apuesta mínima corresponde a la apuesta sencilla, cuyo precio es de 1 euro. Existen modalidades adicionales de participación y jugadas múltiples que pueden incrementar el importe del boleto; para detalles y variantes se remite a la normativa y a la oferta comercial de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en puntos de venta autorizados hasta el límite de 2.000 euros; importes superiores deberán reclamarse en las entidades colaboradoras habilitadas por SELAE. El plazo de caducidad para el cobro de los billetes premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se recuerda que la Agencia Estatal de Administración Tributaria establece un umbral de exención y las obligaciones fiscales correspondientes; para la determinación del gravamen aplicable se atenderá a la normativa tributaria vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y explotación de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). A diferencia de otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), SELAE es responsable de este sorteo y de las normas que lo regulan. La periodicidad oficial recoge sorteos diarios de lunes a viernes.

Verificación oficial

La lista oficial de premios debe ser verificada en la fuente institucional correspondiente. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)