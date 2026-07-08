El precio de la luz para el jueves 9 de julio de 2026 llega con el semáforo en ROJO (según Semáforo Selectra). La referencia del día marca un precio medio de 0,1739 €/kWh, así que conviene planificar el consumo para elegir mejor las franjas.

La lectura práctica es clara: hay un tramo con la hora más barata entre 15 y 16 h, mientras que se recomienda evitar 21-22 h, el periodo señalado como el más caro. Con estos dos puntos, puedes ajustar tareas como lavavajillas, lavadora u horno cuando tenga más sentido.

Horas clave para ahorrar hoy (jueves 9 de julio)

Para aprovechar la jornada pese al semáforo ROJO, ajusta tus hábitos a las referencias del día:

Hora más barata: 15-16 h.

15-16 h. Hora más cara (a evitar): 21-22 h.

21-22 h. Franja más económica: no especificada en el dato disponible.

En la práctica, si puedes mover parte del consumo hacia el tramo de la tarde, reduces la probabilidad de pagar el pico del final del día. Una buena idea es programar electrodomésticos cuando el sistema indique el mejor intervalo disponible.

Cómo se comporta el precio por tramos del día

La señal del semáforo y las franjas destacadas sugieren una jornada con tarde relativamente más favorable que el tramo nocturno:

Madrugada: sin el desglose horario completo disponible, conviene mantener el consumo básico (nevera y standby) y dejar las cargas importantes para los intervalos recomendados.

Mañana: sin precios horarios detallados en la información aportada, la recomendación es no acumular consumos intensivos sin comprobar el tramo; si puedes, reserva lo “pesado” para la ventana más barata.

Tarde: es el tramo que el dato apunta como el más interesante, con la hora más barata entre 15 y 16 h. Es un buen momento para activar lavadora, lavavajillas o el uso puntual del horno, siempre que tu rutina lo permita.

Noche: ojo con el periodo de 21-22 h, marcado como la hora a evitar. Trata de no hacer picos de consumo ahí (por ejemplo, evitar programar el grueso de una carga) para reducir el impacto del tramo más caro.

Precio de la luz por horas (jueves 9 de julio)

La lista de horas del día no incluye valores horarios en el dato facilitado, por lo que no es posible mostrar el detalle por cada franja (00-23 h) con un precio concreto. Aun así, ten presentes las horas clave: 15-16 h es la más barata y 21-22 h la que conviene evitar.