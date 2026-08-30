El Gobierno de España tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros un paquete de medidas dotado con 165 millones de euros para abordar la situación en Ceuta. Esta información ha sido confirmada por medios como El País y Europa Press.

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El plan de emergencia se suma a los 180 millones de euros anunciados previamente por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y tiene como finalidad principal revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos de la ciudad autónoma.

El paquete de ayuda contempla una inyección directa de 80 millones de euros destinados a la economía ceutí durante los próximos cuatro meses. De esta cantidad, se asignarán 35 millones a ayudas directas para pymes y autónomos, mientras que otros 15 millones estarán enfocados en la reactivación del comercio y el turismo.

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Además, se destinarán 15 millones de euros para fortalecer los servicios de educación, sanidad y justicia en Ceuta, resaltando la importancia de estos sectores en el contexto actual.

El conjunto de actuaciones surge como respuesta a la crisis que enfrenta la ciudad y se complementará con el plan de recuperación ya anunciado. Junto a este paquete, se han aprobado otras partidas para atender la situación de la infancia inmigrante, incluyendo un crédito extraordinario de 25 millones de euros.

En conclusión, el Gobierno afianza su compromiso con Ceuta a través de este ambicioso plan, que busca no solo la recuperación económica, sino también el fortalecimiento de los servicios públicos y la atención a las necesidades derivadas de la crisis.