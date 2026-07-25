El precio de la luz para el domingo, 26 de julio de 2026 llega con lectura positiva: el sistema marca Semáforo Selectra VERDE 🟢 y el precio medio del día se sitúa en 0,1173 €/kWh. La clave para pagar menos está en ajustar el consumo a las horas clave que ofrece la jornada.

Según el análisis del día, la hora más barata es de 18 a 19 h, mientras que conviene evitar la franja de 22 a 23 h. Con esta guía, planifica tareas como lavadora, lavavajillas o cargas de menor consumo fuera de la noche.

Horas clave para ahorrar hoy (VERDE 🟢): 18-19 h y ojo con 22-23 h

La recomendación para hoy es clara: prioriza el consumo entre las 18 y 19 horas, que es cuando el precio cae a su nivel más favorable. En cambio, evita (en la medida de lo posible) la hora de 22 a 23 h, ya que es la franja a la que se le debe poner freno si lo que buscas es optimizar el gasto doméstico.

¿Cómo aplicarlo en el hogar? Si puedes, programa el ciclo del lavavajillas o una lavadora para la franja recomendada. Para el resto del día, ajusta el uso de electrodomésticos a ventanas en las que el coste sea más razonable y reserva las actividades de más potencia para momentos con mejor relación precio/consumo.

Evolución por tramos del día: lectura práctica de madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada: al tratarse de un día con semáforo VERDE, la idea es aprovechar el patrón general de ahorro sin que el coste sea el gran protagonista. Aun así, la estrategia más eficiente pasa por concentrar el consumo en las horas señaladas.

Mañana: la jornada no invita a “aguantar” el consumo hasta el final del día, pero tampoco es el momento prioritario si tienes margen para mover tareas. Si puedes, deja para la tarde los usos intensivos planificables.

Tarde: aquí está el punto fuerte. El día destaca porque la hora más barata cae en 18-19 h, una ventana especialmente recomendable para programar consumos como lavadora o lavavajillas.

Noche: atención al tramo final. El análisis marca como hora a evitar 22-23 h, así que conviene no concentrar ahí los picos de consumo si tu objetivo es reducir la factura.

Precio de la luz por horas (26/07/2026): consulta la lista del día

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18-19 h: hora más barata (valor no disponible en el listado)

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22-23 h: hora a evitar (valor no disponible en el listado)

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Nota: con los datos disponibles en la fuente para este día, se identifican claramente la hora más barata (18-19 h) y la hora a evitar (22-23 h), además del precio medio de 0,1173 €/kWh.