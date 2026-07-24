El precio de la luz para el sábado 25 de julio de 2026 llega con señal tranquilizadora en el Semáforo Selectra: VERDE 🟢. El precio medio del día se sitúa en 0,1190 €/kWh, un nivel que invita a aprovechar la ventana de precios más favorables.

Según los datos de hoy, la hora más barata se concentra entre 14-15 h. En el lado contrario, hay una hora a evitar clara: 22-23 h. Con ese mapa, ajustar lavadora, lavavajillas o consumo intensivo en las horas recomendadas puede marcar la diferencia en la factura.

Horas clave para ahorrar: muévete entre 14-15 h y evita 22-23 h

Si tu objetivo es gastar menos este sábado, céntrate en dos momentos: la hora más barata del día, 14-15 h, y la franja a evitar, 22-23 h. La recomendación es sencilla: programa los electrodomésticos con ciclos largos para la parte más favorable y reduce, en la medida de lo posible, el consumo en la franja señalada como menos conveniente.

Esto es especialmente útil para tareas como lavadora, lavavajillas o algún uso puntual de horno cuando puedas planificarlo. En cambio, si a esa hora sueles cargar el sistema (o mantener consumos elevados), hoy conviene revisarlo.

Cómo evoluciona el precio por tramos de la jornada

La foto general del día es positiva gracias al semáforo VERDE, y las recomendaciones se apoyan en los momentos concretos indicados por el mercado. En la madrugada y la mañana, el consumo doméstico suele poder mantenerse con normalidad, pero la estrategia de ahorro se afina cuando llega la parte central del día.

En la tarde, el dato clave es claro: la hora más barata cae en 14-15 h. Es el tramo ideal para concentrar los usos que requieren continuidad y potencia, de forma que optimices el coste de cada ciclo.

Por la noche, el foco está en el bloque 22-23 h, señalado como la hora a evitar. Si tienes margen para trasladar consumo —sin cambiar tus hábitos de forma drástica—, ese pequeño desplazamiento puede ayudarte a mantener el gasto bajo control.

precio de la luz por horas (25/07/2026)

Para este sábado 25 de julio de 2026, las horas disponibles en la información proporcionada no incluyen el desglose completo de 24 franjas. Aun así, se mantienen las referencias clave: 14-15 h como la hora más barata y 22-23 h como hora a evitar.