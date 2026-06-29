Ceuta amanece con precios de carburante ajustados y, como cada día, el Ministerio para la Transición Ecológica publica el listado de estaciones analizadas para orientar la compra. Este martes, 30 de junio de 2026, se han revisado 10 gasolineras. El promedio en la ciudad marca 1,422 €/L en Gasolina 95, 1,437 €/L en Gasolina 98 y 1,452 €/L en Diésel A (gasóleo).

La diferencia entre la opción más barata y la más cara en 95 se mueve entre 1,379 € y 1,458 €, así que elegir bien el punto de repostaje puede notar bastante el gasto final. A continuación, repasamos las estaciones con mejores precios hoy, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,379 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,379 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,399 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,399 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,399 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,409 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,409 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,429 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,449 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,449 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,439 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,439 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,449 €/L

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,449 €/L

(CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,449 €/L

Las más caras

Para tener referencia, estas son las estaciones con precios más altos en el informe de hoy del Ministerio para la Transición Ecológica:

SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,458 €/L (Gasolina 95)

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): (Gasolina 95) DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,458 €/L (Gasolina 95)

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): (Gasolina 95) DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,449 €/L (aparece en el tramo alto para 95 y en el bloque de diésel)

Consejos

Compara antes de repostar: en gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1,379 €/L) y el máximo (1,458 €/L) es de 0,079 €/L , suficiente para recuperar tiempo y dinero si haces el trayecto con criterio.

en gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1,379 €/L) y el máximo (1,458 €/L) es de , suficiente para recuperar tiempo y dinero si haces el trayecto con criterio. Ajusta según tu consumo: si tu vehículo rinde bien con 95, no hace falta pagar de más por 98 salvo que lo recomiende el fabricante o busques un uso específico.

si tu vehículo rinde bien con 95, no hace falta pagar de más por 98 salvo que lo recomiende el fabricante o busques un uso específico. Planifica rutas: si tienes cerca una de las referencias con mejor precio (por ejemplo, ON365 en dos puntos del listado), evita desviarte solo por unos céntimos.

si tienes cerca una de las referencias con mejor precio (por ejemplo, en dos puntos del listado), evita desviarte solo por unos céntimos. Revisa el tipo de combustible: hoy el diésel se mueve con un rango estrecho y el promedio está en 1,452 €/L; confirma surtidor para no mezclar.

Fuente de precios: Ministerio para la Transición Ecológica.