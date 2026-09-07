La Gasolina 95 más barata en Ceuta hoy, 8 de septiembre de 2026, se vende a 1,594 €/L en las estaciones CEPSA de Avenida Martinez Cátena (frente a Playa del Chorrillo) y Avenida González Tablas, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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El análisis del Ministerio revisó 10 gasolineras de la ciudad.

El promedio para la Gasolina 95 es 1,633 €/L (rango 1,594–1,649 €/L). La Gasolina 98 promedia 1,670 €/L. El Diésel A queda en 1,674 €/L (mínimo 1,659, máximo 1,679 €/L). En conjunto, los precios muestran una oscilación moderada entre estaciones, con oportunidades puntuales para quienes comparen antes de repostar.

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La diferencia máxima en Gasolina 95 (0,055 €/L) supone un ahorro de 2,75 € por cada 50 litros si se elige la estación más barata frente a la más cara.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martinez Cátena s/n–Frente Playa del Chorrillo): 1,594 €/L

(Avenida Martinez Cátena s/n–Frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,594 €/L

(Avenida González Tablas s/n): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,629 €/L

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1,629 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL (Muelle Dato, 8): 1,648 €/L

Gasolina 98

SHELL (Muelle Dato, 8): 1,648 €/L

(Muelle Dato, 8): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,659 €/L

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1,659 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,678 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1,678 €/L

Diésel

ON365 (Muelle Alfau s/n): 1,659 €/L

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1,659 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): CEPSA (Avenida Martinez Cátena s/n–Frente Playa del Chorrillo): 1,674 €/L

(Avenida Martinez Cátena s/n–Frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,674 €/L

(Avenida González Tablas s/n): SHELL (Muelle Dato, 8): 1,678 €/L

Las más caras

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1,649 €/L en Gasolina 95

(Avenida Juan de Borbón, 27): en Gasolina 95 DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10): 1,648 €/L en Gasolina 95

(Avenida Cañonero Dato, 10): en Gasolina 95 SHELL (Avenida Martinez Cátena, 6): 1,648 €/L en Gasolina 95

Consejos

Compara por tipo de combustible : la ventaja actual se concentra en la Gasolina 95 .

: la ventaja actual se concentra en la . Comprueba el precio antes de salir : pequeñas diferencias por litro se traducen en ahorro por tanque.

: pequeñas diferencias por litro se traducen en ahorro por tanque. Si tu ruta lo permite, prioriza las estaciones que lideran en 95 y Diésel (ON365 y CEPSA hoy en los puestos bajos del ranking).

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

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