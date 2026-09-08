Precio mínimo de gasolina 95 en Ceuta hoy: 1,624 €/L; diésel mínimo: 1,659 €/L, según la comparación del Ministerio para la Transición Ecológica (miércoles, 9 de septiembre de 2026), que analiza 10 estaciones.
Lee tambien: Precio de la luz el miércoles 9 de septiembre de 2026: horas a precios mínimos para ahorrar (con pico máximo de noche)
En la comparativa del Ministerio, la gasolina 95 presenta el mayor rango local: mínimo 1,624 €/L y máximo 1,649 €/L. La gasolina 98 se mueve entre 1,648 €/L y 1,678 €/L. Para diésel (Gasóleo A) el promedio señalado es 1,674 €/L, con un mínimo de 1,659 €/L. Estas cifras permiten identificar rápidamente las estaciones más competitivas en función del tipo de carburante y la ubicación.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): 1,624 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1,624 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1,629 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1,629 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,648 €/L
Gasolina 98
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,648 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1,659 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1,659 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,678 €/L
- SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1,678 €/L
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1,659 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1,659 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): 1,674 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1,674 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,678 €/L
Las más caras
Referencias más altas del día dentro del listado analizado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Lee tambien: IBEX 35 a la baja el martes 8 de septiembre de 2026: cierra en 19.997,10 puntos
- Gasolina 95: MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta) a 1,649 €/L
- Gasolina 95: DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta) a 1,648 €/L
- Gasolina 95: SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta) a 1,648 €/L
Consejos
- Compare al menos dos estaciones antes de repostar: en gasolina 95 la diferencia entre 1,624 y 1,649 €/L puede notarse al llenar el depósito.
- En gasolina 98 la horquilla hoy es menor (1,648–1,678 €/L), pero conviene revisar ubicación y horarios de cada estación.
- Para diésel priorice los mínimos: ON365 marca 1,659 €/L en dos ubicaciones frente a 1,674–1,678 €/L en el resto del top.
- Datos correspondientes al miércoles, 9 de septiembre de 2026, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica; las tarifas pueden cambiar con rapidez.
Si busca ahorrar hoy en Ceuta, priorice CEPSA 95 (1,624 €/L) y ON365 diésel (1,659 €/L). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.