La empresa pública de la Comunidad de Madrid mantenía vacía una amplia sede propia en la capital en la misma época en la que ejecutó la compra del inmueble en Chamberí por encargo del Ejecutivo autonómico.

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La empresa pública de la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid, contaba entre sus activos inmobiliarios con un local adaptado para oficinas de más de 478 metros cuadrados totalmente disponible cuando formalizó la adquisición de un ático en el distrito madrileño de Chamberí.

El espacio no utilizado corresponde a un inmueble situado en la planta baja de la calle Pedro Moreno (con vuelta a la calle Joan Maragall), en la capital. Según los propios registros de la entidad pública, se trata de una propiedad acondicionada específicamente para uso administrativo y distribuida en siete despachos, zona de recepción, vestíbulo, áreas de trabajo común, sala de reuniones, almacenes, aseos y sala de telecomunicaciones (RAC).

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La polémica compra en Chamberí

Esta revelación añade un nuevo elemento de controversia a la operación inmobiliaria realizada por Planifica Madrid el pasado 14 de abril, cuando adquirió un ático de 485 metros cuadrados (incluidos más de 200 metros cuadrados de terraza) en el barrio de Chamberí por encargo del Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso. La compra del inmueble, destinada inicialmente a servir como espacio temporal y de trabajo mientras se acometen las obras de remodelación de la sede autonómica en la Real Casa de Correos, ha generado un intenso debate político en las últimas semanas.

La existencia de casi 500 metros cuadrados de oficinas propias vacías dentro del patrimonio de la entidad pública reabre los interrogantes planteados por los grupos de la oposición sobre los criterios de idoneidad, necesidad y eficiencia en la gestión del gasto público aplicados para justificar la inversión en la nueva propiedad de lujo.