MADRID.— El rey Felipe VI se reunió este lunes en Madrid con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón; y el comandante general de Ceuta, el general de división Luís Fernández Herrero, para examinar de primera mano la situación y el dispositivo de seguridad en la ciudad autónoma.

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Según dio a conocer este martes la Casa Real a través de su cuenta oficial en la red social X, el encuentro sirvió para abordar el panorama operativo de la zona desde la perspectiva de la Defensa Nacional. La publicación del Palacio de la Zarzuela incluyó una fotografía institucional de la reunión de trabajo.

Detalles clave de la noticia Asistentes Felipe VI, Margarita Robles (Defensa), JEMAD y el Comandante General de Ceuta Contexto reciente Seguimiento tras los graves acontecimientos en Ceuta y Melilla del 30 y 31 de julio Próxima cita militar Viernes 12 de septiembre en la Base Naval de Rota (Cádiz) por el 25.º aniversario del 11-S Visita de Estado En preparación por Casa Real y Gobierno para las próximas semanas

El análisis de la cúpula militar se produce tras los graves episodios acaecidos en Ceuta y Melilla los pasados 30 y 31 de julio, ante los cuales el jefe del Estado ya trasladó su «preocupación e indignación». Igualmente, con motivo del reciente Día de Ceuta, el monarca volvió a apelar a la cohesión institucional para respaldar a la población local, enfatizando que «la Corona y todos» están con la ciudad autónoma.

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Este despacho de trabajo se enmarca en una agenda con notable presencia militar. Tras coincidir el pasado viernes en el Museo del Ejército de Toledo, el monarca y la titular de Defensa volverán a encontrarse este viernes en la base naval de Rota (Cádiz) para conmemorar el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Por su parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Casa del Rey continúan perfilando los preparativos de la que será la primera visita oficial de Felipe VI a Ceuta como rey, un viaje de calado histórico programado para las próximas semanas pero aún pendiente de fecha definitiva.