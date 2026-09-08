El IBEX 35 cerró el martes 8 de septiembre de 2026 en 19.997,10 puntos, con una caída de 24,70 puntos (-0,12%) respecto al cierre anterior.

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La sesión mostró movimientos contenidos: la jornada arrancó en 19.948,30 puntos, tocó un máximo de 20.019,40 y un mínimo de 19.810,40, según los datos de Yahoo Finance.

Cómo cerró el IBEX 35

Tras el cierre anterior en 20.021,80 puntos, el índice abrió con desventaja y la presión vendedora se impuso durante la sesión. La diferencia entre máximo y mínimo (20.019,40 frente a 19.810,40) refleja intentos de rebote que no lograron consolidarse.

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La caída porcentual moderada (-0,12%) apunta a una jornada de ajuste más que a un giro pronunciado. El cierre sitúa al IBEX nuevamente alrededor de la franja de 20.000 puntos, sin un catalizador evidente para recuperar tracción en el corto plazo.

Cita: “Datos de Yahoo Finance: IBEX 35, martes 8 de septiembre de 2026”.

Evolución de la semana

La semana muestra oscilaciones entre intentos de avance y retrocesos, con cierres próximos a la banda psicológica de 20.000 puntos.

2026-09-02 : cierre en 19.779,00 (apertura 19.790,80; máximo 19.882,70; mínimo 19.739,30).

: cierre en (apertura 19.790,80; máximo 19.882,70; mínimo 19.739,30). 2026-09-03 : repunte hasta 20.000,20 (apertura 19.817,40; máximo 20.000,20; mínimo 19.797,90).

: repunte hasta (apertura 19.817,40; máximo 20.000,20; mínimo 19.797,90). 2026-09-04 : continuidad con cierre en 20.050,70 (apertura 20.000,20; máximo 20.084,40; mínimo 19.872,30).

: continuidad con cierre en (apertura 20.000,20; máximo 20.084,40; mínimo 19.872,30). 2026-09-07 : ligera corrección con cierre en 20.021,80 (apertura 20.052,40; máximo 20.076,90; mínimo 19.974,70).

: ligera corrección con cierre en (apertura 20.052,40; máximo 20.076,90; mínimo 19.974,70). 2026-09-08: retroceso hacia 19.997,10 (apertura 19.948,30; máximo 20.019,40; mínimo 19.810,40).

La secuencia sugiere un mercado que reacciona ante noticias y datos macro, pero que no mantiene el momentum comprador suficiente para alejarse de la zona de 20.000 puntos. El mínimo del día confirma que la volatilidad intradía sigue presente.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue condicionando el sentimiento inversor: variaciones en las expectativas sobre tipos y la rentabilidad de la deuda tienden a trasladarse a precios de activos y a la valoración del sector financiero.

Para inversores y ahorradores, la principal tensión es dual: tipos más altos favorecen la deuda frente a la renta variable, mientras que una relajación en las expectativas puede aumentar la apetencia por el riesgo. En la sesión del 8 de septiembre, con el IBEX en negativo, predomina la cautela.

En Ceuta, esta dinámica afecta a hogares y ahorradores locales: los titulares de hipotecas referenciadas al Euríbor podrían ver variaciones en sus cuotas si se mantienen cambios relevantes en los tipos, y los inversores ceutíes con exposición a valores financieros notan esas oscilaciones en sus carteras.

El IBEX 35 termina el 8 de septiembre de 2026 en 19.997,10 puntos tras una variación de -24,70 puntos (-0,12%), según Yahoo Finance.

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