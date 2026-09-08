MADRID.— El Estadio Santiago Bernabéu ha sido escenario este martes de una emotiva y multitudinaria muestra de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta. En los momentos previos y durante el encuentro de la primera jornada de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Inter de Milán, miles de aficionados desplegaron banderas ceutíes en las gradas en un gesto de solidaridad colectiva tras la grave crisis de migración sufrida los pasados 30 y 31 de julio.

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Claves del gesto en el Bernabéu Escenario Estadio Santiago Bernabéu (Partido de UEFA Champions League) Rival Inter de Milán Acción Despliegue masivo de banderas con la pauta ajedrezada de Ceuta en la grada Motivo Respaldo a la población tras la crisis migratoria del 31 de julio

La grada del coliseo blanco mostró miles de cartulinas y banderas con el clásico diseño ajedrezado en blanco y negro del escudo de Ceuta. La afición madridista quiso respaldar de forma explícita a la ciudad en un momento institucional y social de alta sensibilidad, sumándose a los recientes llamamientos de unidad apelados desde los distintos estamentos del Estado.

En lo deportivo, el conjunto dirigido por José Mourinho disputa su primer duelo continental de la temporada en un choque de máxima exigencia ante el cuadro italiano.

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