El precio medio de la Gasolina 95 en Ceuta es 1.643 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica; el sábado, 12 de septiembre de 2026 se analizaron 10 estaciones.

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El Ministerio sitúa el promedio de la Gasolina 95 en 1.643 €/L (rango 1.629–1.649 €/L), la Gasolina 98 en 1.670 €/L y el Gasóleo A en 1.680 €/L (rango 1.674–1.699 €/L). Estos valores reflejan el muestreo diario del Ministerio para la Transición Ecológica y permiten comparar estaciones dentro de la ciudad.

Ceuta aplica el impuesto IPSI en lugar del IVA; ese régimen fiscal, junto con los costes de transporte a la ciudad, puede influir en la formación del precio final para los ceutíes.

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Si vas a repostar hoy, consulta primero las estaciones que marcan el mínimo en cada carburante: la diferencia por litro puede compensar desplazamientos cortos dentro de la ciudad.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.629 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.629 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.648 €/L

El Ministerio para la Transición Ecológica sitúa estos precios como los más bajos para la Gasolina 95 entre las estaciones analizadas.

Gasolina 98

SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.648 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.659 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.659 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.678 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.678 €/L

El promedio del día para Gasolina 98 es 1.670 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica; las estaciones anteriores figuran entre las más competitivas.

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.678 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.678 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.678 €/L

Para el Gasóleo A, el Ministerio registra un promedio de 1.680 €/L y estas estaciones aparecen con los precios más bajos del muestreo.

Las más caras

En la comparativa del Ministerio para la Transición Ecológica, los precios más altos de Gasolina 95 entre las estaciones analizadas son:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.649 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.648 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.648 €/L

En la jornada analizada, la Gasolina 95 se mueve entre 1.629 y 1.649 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Si repostas en Gasolina 95 , prioriza las estaciones que hoy aparecen con 1.629 €/L , ya que marcan el mínimo del análisis.

, prioriza las estaciones que hoy aparecen con , ya que marcan el mínimo del análisis. En Gasolina 98 y Diésel , compara los precios por litro y valora si el desplazamiento dentro de Ceuta compensa la diferencia.

y , compara los precios por litro y valora si el desplazamiento dentro de Ceuta compensa la diferencia. Los datos son una instantánea del día; revisa el precio antes de repostar y contrástalo con tu ruta habitual.

Origen de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.

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