El IBEX 35 cerró el viernes, 11 de septiembre de 2026, en 19.838,50 puntos, con una subida de 178,70 puntos (+0,91%), según Yahoo Finance.

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La sesión arrancó en 19.771,40 puntos y oscilló entre un mínimo de 19.736,10 y un máximo intradía de 19.884,40 antes del cierre. Con este movimiento, el selectivo recupera parte del terreno perdido en jornadas previas, una evolución que repercute de forma indirecta en las condiciones financieras y de inversión que afectan a hogares y ahorradores en Ceuta, especialmente a quienes tienen hipotecas variables o productos vinculados a la renta variable.

Fuente: Yahoo Finance.

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Cómo cerró el IBEX 35

La sesión mostró una dinámica positiva desde la apertura y concluyó por encima del nivel de inicio del día.

Lectura rápida de la sesión

Cierre: 19.838,50 puntos.

19.838,50 puntos. Variación: +178,70 puntos (+0,91%).

+178,70 puntos (+0,91%). Apertura: 19.771,40 puntos.

19.771,40 puntos. Máximo intradía: 19.884,40 puntos.

19.884,40 puntos. Mínimo intradía: 19.736,10 puntos.

Fuente: Yahoo Finance (viernes, 11 de septiembre de 2026).

Evolución de la semana

El tramo final de la semana muestra alternancia entre niveles en torno a 20.000 puntos y correcciones puntuales.

2026-09-07: cierre 20.021,80 (apertura 20.052,40; máx 20.076,90; mín 19.974,70).

cierre 20.021,80 (apertura 20.052,40; máx 20.076,90; mín 19.974,70). 2026-09-08: cierre 19.997,10 (apertura 19.948,30; máx 20.019,40; mín 19.810,40).

cierre 19.997,10 (apertura 19.948,30; máx 20.019,40; mín 19.810,40). 2026-09-09: cierre 19.695,30 (apertura 19.794,60; máx 19.838,30; mín 19.498,10).

cierre 19.695,30 (apertura 19.794,60; máx 19.838,30; mín 19.498,10). 2026-09-10: cierre 19.659,80 (apertura 19.748,80; máx 19.833,10; mín 19.614,50).

cierre 19.659,80 (apertura 19.748,80; máx 19.833,10; mín 19.614,50). 2026-09-11: cierre 19.838,50 (apertura 19.771,40; máx 19.884,40; mín 19.736,10).

Tras dos cierres consecutivos por debajo de 19.700 (9 y 10 de septiembre), el repunte del 11 devuelve parte de la subida perdida, aunque la volatilidad reciente persiste.

En Ceuta, la evolución de los mercados influye de forma indirecta en el coste del crédito y en la confianza de consumidores y empresas; la medida exacta del efecto depende del perfil de cada hogar y de la exposición a productos financieros.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia clave para el coste de muchas hipotecas variables en España y, por tanto, de interés para los hogares ceutíes.

Los movimientos del IBEX y las expectativas sobre la política monetaria condicionan las trayectorias de tipos. Cualquier cambio en esas expectativas puede trasladarse con cierto retraso a condiciones bancarias, de manera diferente según entidades, plazos y perfiles de préstamo.

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