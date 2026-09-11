Juan Bravo achaca la salida de Gonzalo Sanz a un acto de responsabilidad por desacuerdo con la versión oficial difundida por la Delegación del Gobierno.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del Partido Popular y diputado en el Congreso, Juan Bravo, ha valorado este viernes la dimisión de Gonzalo Sanz como jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Según el dirigente popular, la renuncia responde a un ejercicio de responsabilidad institucional ante el manejo irregular de los datos y las alertas sobre la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

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Acusaciones de manipulación de datos

Bravo situó la marcha del principal colaborador del delegado del Gobierno, García Triano, en el marco de la controversia por la desclasificación de los informes de los servicios de inteligencia.

Rechazo al relato oficial: Desde la dirección nacional del PP sostienen que Sanz ha decidido dar un paso al lado por su desacuerdo directo con la forma en que se estructuró la información pública tras los incidentes fronterizos.

Desde la dirección nacional del PP sostienen que Sanz ha decidido dar un paso al lado por su desacuerdo directo con la forma en que se estructuró la información pública tras los incidentes fronterizos. Denuncia de manipulación: El diputado enfatizó que la dimisión evidencia que «se está falseando» la información real sobre los avisos previos que manejaban las instituciones antes de los sucesos vividos en la frontera.

Creciente presión política sobre el Gobierno

Esta valoración del Partido Popular se suma a las duras críticas emitidas por la Administración autonómica ceutí, que ya calificó de show bochornoso las contradicciones públicas surgidas entre el delegado del Gobierno y su dimitido jefe de Gabinete sobre el conocimiento de los mensajes del CNI.

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