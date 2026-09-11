El precio de la luz para hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, se mantiene en nivel VERDE, con un precio medio de 0,1415 €/kWh en el conjunto del día, según el informe “Precio de la luz para hoy 12/09/2026 | Semáforo Selectra: VERDE”. En Ceuta, esta señal resulta especialmente útil para planificar el consumo doméstico cuando el coste baja de forma clara.

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La jornada deja un contraste marcado: la hora más barata está entre 14:00 y 15:00 (a 0,0064 €/kWh) y la hora más cara se concentra entre 20:00 y 21:00 (a 0,2627 €/kWh). Con estos datos, el ahorro no pasa por ajustes grandes, sino por mover al horario valle las cargas que puedan programarse.

Horas clave para ahorrar hoy: valle al mediodía y ojo con la noche

Para reducir el gasto en la factura, el foco debe ponerse en las franja más económica: 13:00 a 16:00, con 0,0068 €/kWh. En cambio, conviene evitar el tramo 20:00 a 21:00, que es la hora a evitar del día por su precio más alto.

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Como regla práctica para un hogar en Ceuta: si tiene margen, programe lavadora y lavavajillas en la ventana de mediodía, y deje para el horario caro lo imprescindible. Para la cocina, si el horno o el uso intensivo de calor puede desplazarse, encajarlo en la franja más barata suele ser la opción más eficiente.

Evolución por tramos: cómo cambia la tarifa de madrugada a noche

Madrugada: los precios se sitúan en valores relativamente moderados dentro de la noche, con cifras que rondan el entorno de los 0,21 a 0,23 €/kWh durante las primeras horas, y una variación que no invita a concentrar consumo intensivo.

Mañana: la tendencia empieza a corregirse con el paso de la mañana hacia niveles muy bajos. Ya en el tramo 10:00-11:00 aparecen precios cercanos a cero y se mantienen prácticamente en ese rango en 11:00-12:00 y 12:00-13:00, preparando la franja más favorable del día.

Tarde: es el bloque más ventajoso. En 13:00-14:00 (0,0068 €/kWh) y especialmente entre 14:00-15:00 (0,0064 €/kWh), el coste cae al mínimo. La tarifa se mantiene baja hasta 15:00-16:00 (0,0071 €/kWh) y a partir de ahí empieza a subir gradualmente.

Noche: desde 18:00 el precio ya muestra un repunte, con un salto que culmina en la hora más cara, 20:00-21:00 (0,2627 €/kWh). Después, la tarifa desciende de nuevo hacia el final del día, aunque sin recuperar el nivel del mediodía.

Precio de la luz por horas (12/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,228 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2211 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2183 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2103 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,2043 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2065 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,227 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2412 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2117 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,0928 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0093 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0092 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0095 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0068 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0064 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0071 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0096 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0132 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,0791 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,202 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2627 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2547 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2382 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2278 €/kWh

Fuente: “Precio de la luz para hoy 12/09/2026 | Semáforo Selectra: VERDE” (datos por franja horaria y precio medio). Con estos valores, la recomendación para Ceuta es aprovechar la ventana de 13:00 a 16:00 y limitar, en la medida de lo posible, el consumo más relevante en el tramo 20:00 a 21:00.

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