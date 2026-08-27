El precio de la luz para el viernes 28 de agosto de 2026 vuelve a marcar la diferencia por horas. El precio medio del día es de 0,1712 €/kWh, pero la jornada es claramente desigual: hay tramos muy baratos que ayudan a cuadrar el consumo doméstico, y otros en los que conviene apretar el freno.

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Según los datos para hoy, la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0438 €/kWh. En el lado contrario, el pico más caro llega entre 21:00 y 22:00, con 0,358 €/kWh. Además, la franja más económica se concentra entre 14:00 y 17:00 (desde 0,0444 €/kWh, según el tramo).

Horas clave para ahorrar: aprovecha el “valle” de la tarde y evita la noche

Hoy el consejo es bastante directo: si puedes, concentra consumos (lavadora, lavavajillas o parte del planchado) en la franja más económica de 14:00 a 17:00. La hora más barata, 14:00-15:00, es el momento más eficiente del día para desplazar tareas que consumen energía.

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Y, al contrario, para no pagar de más, estate atento a las horas caras: el periodo a evitar es 21:00-22:00, cuando el precio alcanza su nivel más alto. Esa es la ventana en la que conviene retrasar hornos, cargas grandes o usos intensivos, si tu rutina lo permite.

Evolución por tramos del día: de una mañana irregular a una tarde ganadora y una noche cara

Madrugada y primeras horas: los precios se mueven en valores intermedios, con una tendencia hacia niveles más bajos a medida que avanza la mañana.

Mañana: tras algunas subidas y bajadas, la segunda mitad de la mañana se sitúa en rangos más competitivos. Los tramos entre 10:00 y 14:00 muestran precios relativamente contenidos, preparando el terreno para el “salto” de la tarde.

Tarde: es el tramo clave. Desde 14:00 el precio cae con claridad y se mantiene bajo durante varias horas. La franja de 14:00 a 17:00 concentra el mejor escenario para mover consumos a horas “de precio bajo”, con un coste especialmente favorable alrededor de 14:00-15:00.

Noche: después de esa etapa favorable, el precio vuelve a subir. En particular, el día se endurece hacia el final: entre 20:00 y 22:00 se observa el cambio de ritmo y se concentra el pico máximo en 21:00-22:00. A partir de 22:00 el precio desciende, pero ya no recupera el nivel “de oportunidad” de la tarde.

Precio de la luz por horas (viernes 28/08/2026)

00:00 – 01:00: 0,1985 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,185 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1764 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1699 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1701 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1777 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1995 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2175 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2275 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1239 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1138 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1121 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1133 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1129 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0438 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0445 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0449 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0458 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,1521 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,283 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3271 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,358 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2627 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2488 €/kWh

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