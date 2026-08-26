El precio de la luz para el jueves 27 de agosto de 2026 se mueve con un patrón claro: un coste medio de 0,1721 €/kWh, con un tramo muy favorable durante la tarde y un pico caro por la noche. Según el semáforo de consumo, la jornada queda en AMARILLO, una señal para aprovechar bien las horas ventajosas.

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La hora más barata llega entre las 17:00 y 18:00, con 0,0362 €/kWh. En el lado opuesto, el coste se dispara en la franja 21:00 a 22:00, con 0,3162 €/kWh. La franja más económica del día se concentra en 15:00 – 18:00 (desde 0,0364 €/kWh), justo el horario que encaja mejor con tareas domésticas que puedes planificar.

Horas clave para ahorrar: tarde barata y ojo con la noche

Si quieres reducir el gasto, este jueves juega a tu favor por la tarde: 15:00 – 18:00 es la franja más económica (con precios alrededor de 0,0364 €/kWh). En concreto, la hora más barata es 17:00 – 18:00 (0,0362 €/kWh), así que es un buen momento para encender lavadora o lavavajillas cuando te sea posible.

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En cambio, conviene evitar o reducir consumo intensivo cuando el precio sube de forma marcada. La hora más cara es 21:00 – 22:00 (0,3162 €/kWh): es el momento en el que más se nota en la factura si haces horno, programas largos o tienes un consumo eléctrico continuo.

Evolución del precio por tramos: de la mañana a la noche con cambios bruscos

Madrugada: los precios se mantienen en niveles relativamente contenidos en comparación con la noche, moviéndose alrededor de valores cercanos a los ~0,18–0,20 €/kWh durante gran parte del tramo. Aun así, no es el momento más barato del día: la ventaja principal aparece más tarde.

Mañana: el coste baja y sorprende por la intensidad del cambio. En 11:00 – 14:00 se observan los descensos más claros de la mañana, hasta llegar a cifras especialmente bajas en las horas cercanas a las 13:00 – 14:00 (en el entorno más bajo del periodo matinal).

Tarde: es el tramo ganador. Entre 15:00 y 18:00 el precio toca sus niveles más bajos del día (con 0,0364 €/kWh en 14:00 – 16:00 y 0,0362 €/kWh en 17:00 – 18:00). Si puedes mover consumos como lavadoras, lavavajillas o cualquier carga de trabajo eléctrica a esa ventana, estarás comprando electricidad en el mejor momento.

Noche: llega la parte menos favorable. Tras un repunte después de las 18:00, el precio se encadena al alza y culmina con el pico en 21:00 – 22:00 (0,3162 €/kWh). Posteriormente, el precio baja hacia el final de la noche, pero ya con el coste más alto concentrado justo en esa franja.

Precio de la luz por horas (jueves 27/08/2026)

00:00 – 01:00: 0,1967 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1947 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1930 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1916 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1849 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1769 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1894 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2043 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2349 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2118 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2075 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1239 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1071 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1061 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0364 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0364 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0367 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0362 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,1265 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,2332 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3064 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3162 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2488 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2318 €/kWh

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