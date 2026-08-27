El IBEX 35 cerró el jueves 27 de agosto de 2026 en 19.881,60 puntos, con una caída de 185,70 puntos (-0,93%) respecto al cierre previo de 20.067,30 puntos.

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Según los datos publicados por Yahoo Finance, el mercado abrió en 20.073,60, tocó un máximo intradía de 20.091,60 y registró un mínimo de 19.845,60. Tras un intento de recuperación en los primeros compases, el impulso no se mantuvo y el índice aceleró el retroceso en la parte final de la sesión.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión presentó un perfil de retroceso progresivo: después del gap por encima de 20.000 puntos, la volatilidad fue contenida pero con sesgo bajista. El rango intradía —entre 19.845,60 y 20.091,60— muestra que los intentos de sostener el alza no bastaron para neutralizar la presión vendedora.

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Cierre: 19.881,60

19.881,60 Apertura: 20.073,60

20.073,60 Máximo intradía: 20.091,60

20.091,60 Mínimo intradía: 19.845,60

19.845,60 Variación: -185,70 puntos (-0,93%)

Al cerrar por debajo de su referencia anterior, el índice confirmó la debilidad inmediata: la recuperación del entorno psicológico de los 20.000 puntos se interrumpió y el balance de la jornada quedó en mano de los vendedores.

Evolución de la semana

En las últimas cinco sesiones el IBEX 35 ha alternado estabilización y correcciones, moviéndose en torno a la zona de consolidación cercana a los 20.000 puntos sin una dirección sostenida.

21 de agosto: cierre 19.961,50 (estabilidad con ligera recuperación)

cierre 19.961,50 (estabilidad con ligera recuperación) 24 de agosto: cierre 20.098,60 (impulso alcista, superación del umbral)

cierre 20.098,60 (impulso alcista, superación del umbral) 25 de agosto: cierre 20.056,60 (toma de beneficios y ajuste)

cierre 20.056,60 (toma de beneficios y ajuste) 26 de agosto: cierre 20.067,30 (mantenimiento, sin ruptura)

cierre 20.067,30 (mantenimiento, sin ruptura) 27 de agosto: cierre 19.881,60 (giro a la baja y nueva corrección)

La secuencia semanal indica que cada avance encuentra freno y que, cuando la sesión se complica, parte de las ganancias se devuelve.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue condicionando el coste de las hipotecas a tipo variable; cualquier cambio en las expectativas sobre la política del BCE puede trasladarse al apetito por el riesgo y a la valoración de activos. Los inversores permanecerán pendientes de próximos hitos macro y de las señales que emitan los bancos centrales.

Fuente: datos del IBEX 35 según Yahoo Finance (jueves, 27 de agosto de 2026).

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