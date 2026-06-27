España afronta este sábado 27 de junio de 2026 con un patrón meteorológico bastante estable en gran parte del país, especialmente en el sur peninsular y el litoral mediterráneo. De acuerdo con los datos municipales de la AEMET consultados para capitales, predominan cielos poco nubosos o despejados, mientras que la lluvia se concentra sobre todo en el norte, con probabilidades más elevadas en Bilbao y en la zona de A Coruña.

En el interior, el calor es notable: Zaragoza alcanza 38°C de máxima. Por el contrario, en el litoral atlántico el ambiente se mantiene más templado, con máximas cercanas a los 30°C en Bilbao y a los 26°C en A Coruña (otras).

Norte peninsular

En el norte la jornada viene marcada por la presencia de nubes y, en algunos casos, lluvia débil. En Bilbao se espera 30°C de máxima y 20°C de mínima, con “Nuboso con lluvia escasa”, viento NO 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 80%.

En la zona de A Coruña (otras), el pronóstico indica 26°C de máxima y 18°C de mínima, con “Intervalos nubosos con lluvia escasa”, viento SO 20 km/h y probabilidad de lluvia del 65%. La combinación de temperaturas moderadas y humedad explica que la sensación pueda ser más fresca que en el interior.

Centro peninsular

El centro peninsular presenta un día de calor con variabilidad nubosa. En Madrid (centro peninsular) la predicción es de 34°C de máxima y 22°C de mínima, bajo “Poco nuboso”, con viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Más al noreste, en Zaragoza se alcanza la máxima más alta del centro: 38°C y 22°C de mínima. El cielo estará con “Intervalos nubosos”, con viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 25%. Aunque no se esperan grandes episodios, conviene estar atentos a la evolución de esas nubes.

Sur peninsular

En el sur peninsular se impone la estabilidad. En Ceuta se esperan 27°C de máxima y 19°C de mínima, con “Despejado”, viento NO 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Las condiciones favorecen una jornada tranquila al aire libre.

También con ausencia de precipitación prevista, Sevilla registra 35°C de máxima y 19°C de mínima, cielo “Despejado”, viento S 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Con estas cifras, el calor del mediodía puede ser más intenso que en otras zonas del país.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo se mantiene en general despejado o con pocas nubes. En Barcelona la predicción marca 32°C de máxima y 24°C de mínima, con “Poco nuboso”, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Para València (otras) se indica 30°C de máxima y 22°C de mínima, “Poco nuboso”, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En este contexto, la brisa y la menor presencia de nubes pueden suavizar la percepción térmica en comparación con el interior.

Islas Baleares

En islas Baleares, el tiempo es favorable y sin señales de lluvia. En Palma se esperan 36°C de máxima y 20°C de mínima, con “Despejado”, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. La combinación de temperaturas elevadas y cielo despejado orienta la jornada hacia actividades de exterior.

Con este escenario, el principal factor a tener en cuenta será la intensidad del calor durante las horas centrales, especialmente si se permanece a pleno sol.

Islas Canarias

En las islas Canarias se observa un ambiente más “nublado” en algunas zonas, pero con baja probabilidad de lluvia. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) la predicción indica 25°C de máxima y 22°C de mínima, con “Nuboso” y viento N 25 km/h. La probabilidad de lluvia es del 10%.

Así, la jornada apunta a intervalos de nubes con viento, sin que se esperen precipitaciones relevantes. La presencia de nubosidad puede moderar la temperatura diurna, manteniendo un rango relativamente contenido frente a otras regiones peninsulares.

Recomendaciones

Si vas a moverte por el interior (por ejemplo, Zaragoza y Madrid), prioriza horas de menor radiación y mantente bien hidratado .

(por ejemplo, Zaragoza y Madrid), prioriza horas de menor radiación y mantente . En el norte (Bilbao y A Coruña), lleva un paraguas o impermeable ligero por la lluvia escasa con probabilidades elevadas.

(Bilbao y A Coruña), lleva un o impermeable ligero por la con probabilidades elevadas. Para el resto del país, donde la lluvia es 0% en la mayoría de capitales, puedes organizar planes al aire libre, ajustando la ropa al calor en sur y mediterráneo.

En conjunto, el sábado 27 de junio se presenta como un día de predominio anticiclónico en gran parte de España, con las excepciones del norte, donde las nubes y la lluvia débil sí ganan protagonismo. Como siempre, la evolución local puede variar, por lo que conviene consultar las actualizaciones de AEMET si tienes planes a lo largo del día.