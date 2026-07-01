El precio de la luz para el jueves 2 de julio de 2026 llega con un semáforo AMARILLO. El precio medio del día se sitúa en 0,1348 €/kWh, pero la clave está en la curva: hay franjas razonablemente baratas que permiten mover consumos a lo largo de la jornada.

Según los datos para hoy, la hora más barata es 17-18 h (con 0,0682 €/kWh) y el pico máximo aparece en la franja 21-22 h (hasta 0,2738 €/kWh). Dicho de forma simple: si puedes, planifica el gasto del hogar para antes de la noche y evita las horas más caras.

Horas clave para ahorrar: la mejor ventana y el momento a evitar

Para recortar el impacto en la factura, hoy el patrón es bastante claro. La franja más económica se concentra en torno a 0,07 €/kWh, especialmente en la hora más barata (17-18 h). En el extremo opuesto, 21-22 h marca la hora más cara con 0,2738 €/kWh, por lo que conviene no concentrar ahí consumos de alto gasto.

Una recomendación práctica: si tu hogar lo permite, programa tareas como la lavadora o el lavavajillas en las franjas de menor precio (por ejemplo, alrededor de 17-18 h), y deja para más tarde la limpieza o el uso de aparatos menos intensivos. En la franja cara de 21-22 h, mejor priorizar consumos imprescindibles.

Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada (00-08 h): comienza con valores moderados y una bajada progresiva hasta entrar en un tramo más favorable. Destacan horas puntuales por debajo de lo que marca el promedio, lo que puede encajar con consumos programables si no te importa ajustar horarios.

Mañana (08-14 h): la jornada mantiene precios relativamente controlados con una bajada notable hacia las horas finales del tramo. En este bloque aparecen franjas más atractivas que pueden servir para desplazar tareas de forma escalonada, evitando aglomerar el consumo.

Tarde (14-18 h): es el tramo más interesante del día. Aquí se concentra el mejor coste, con 14-15 h (desde 0,0682 €/kWh) y se mantiene cerca de los mínimos en 15-16 h, 16-17 h y, sobre todo, en 17-18 h, que vuelve a ser la hora más barata del día.

Noche (18-24 h): el precio empieza a subir tras la tarde y se acelera hacia la parte final. La subida culmina en 21-22 h, cuando alcanza el máximo de 0,2738 €/kWh, y luego todavía queda una etapa con valores altos (aunque después baja respecto al pico).

Precio de la luz por horas (jueves, 02/07/2026)