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El portavoz del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Ramírez, ha señalado este martes que Ceuta está atravesando una situación «muy complicada» debido a la reciente entrada masiva de inmigrantes en la ciudad.

Ramírez ha hecho hincapié en la urgencia de que el Estado refuerce los medios humanos y materiales desplegados en Ceuta para poder hacer frente a esta situación crítica.

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La problemática migratoria en la ciudad requiere atención y recursos adicionales para gestionar adecuadamente los flujos de inmigrantes y garantizar el bienestar de la población ceutí.