La Cámara de Comercio de Ceuta ha expresado su profunda preocupación ante la reciente circulación de mensajes anónimos que atacan a determinados comercios y establecimientos de la ciudad.

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Estos mensajes instan a los ciudadanos a dejar de comprar o consumir en los locales señalados, lo que podría afectar gravemente a la economía local y al bienestar de muchos comerciantes ceutíes.

La Cámara ha resaltado la importancia de la unidad y el apoyo mutuo entre la ciudadanía y los establecimientos para superar situaciones difíciles y potenciar la economía regional.

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En un momento en el que el comercio local se enfrenta a retos significativos, la Cámara destaca que estos ataques anónimos no solo son perjudiciales para los comercios individualmente, sino que también afectan a la comunidad en su conjunto.

Asimismo, hacen un llamado a la responsabilidad y al respeto, con el objetivo de promover un entorno de cohesión y colaboración entre todos los sectores del comercio local.

La Cámara de Comercio reitera su compromiso para trabajar en favor del desarrollo del sector y pide a los ciudadanos que sigan apoyando a sus negocios locales en estos tiempos inciertos.