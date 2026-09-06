El turismo en el país vecino registra un aumento del 4,5 % hasta agosto frente a la crisis del sector hostelero y comercial ceutí, golpeado por la pérdida masiva de visitantes tras los sucesos fronterizos.

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El Ministerio de Turismo de Marruecos ha anunciado un balance histórico tras recibir 14,1 millones de visitantes en los ocho primeros meses del año, lo que representa un crecimiento del 4,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. La ministra del ramo, Fatima Zahra Ammor, destacó que las cifras de agosto superaron por primera vez la barrera de los dos millones de turistas mensuales, consolidando un dinamismo apoyado en la demanda internacional.

En contraposición, la economía de Ceuta atraviesa un escenario crítico tras la entrada masiva registrada en la frontera. Las agencias de viajes estiman que se han cancelado cerca del 90 % de las reservas previstas para el mes de agosto, en contraste con la ocupación del 92 % alcanzada en el mismo mes de 2025. Un impacto que la Cámara de Comercio cifra provisionalmente en 27,76 millones de euros, a la espera de evaluar los datos definitivos del mes de septiembre.

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Las repercusiones económicas golpean de forma directa al tejido empresarial local. La Confederación de Empresarios de Ceuta señala que los comercios han sufrido caídas en su facturación de entre el 40 % y el 70 %, siendo los sectores de perfumería, joyería, restauración y comercio minorista los más perjudicados. La incertidumbre sobre el restablecimiento de la normalidad y la negativa a los retornos voluntarios por parte de los migrantes ralentizan la reactivación del turismo peninsular y de tránsito en la ciudad autónoma.