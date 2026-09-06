Bajo el lema «La frontera también es de Europa y merece protección», numerosos ciudadanos se concentraron este domingo en la plaza de los Reyes.

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Cientos de ceutíes se concentraron la mañana de este domingo en la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, con banderas de España, de Ceuta y de la Unión Europea, para reclamar una mayor protección de la frontera de la ciudad y pedir el amparo de las instituciones europeas ante la presión migratoria.

La movilización, convocada a través de colectivos ciudadanos bajo el lema «La frontera también es de Europa y merece protección», se sumó a la protesta previa en defensa de la educación y de los menores, y reunió a familias, jóvenes y mayores que corearon consignas en defensa de la ciudad autónoma.

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Según la convocatoria, los participantes tenían previsto marchar posteriormente hacia la frontera para llevar a cabo una sentada pacífica, con la intención de que «se vayan uniendo todos los vecinos» a lo largo del recorrido.

Los organizadores expresaron su malestar con la gestión de la crisis migratoria y reclamaron una mayor implicación de Europa, al considerar —en palabras de la propia convocatoria— que «nuestro Gobierno nos ha abandonado». Los convocantes pidieron a los asistentes acudir con banderas europeas como símbolo de esa petición de amparo.

La concentración transcurrió sin incidentes y con un ambiente reivindicativo, en una jornada en la que la frontera y la situación migratoria volvieron a centrar el debate ciudadano en Ceuta.