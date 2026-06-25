Se informa que hoy, jueves 25 de junio de 2026, se celebrará el sorteo de La Primitiva, gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el momento de publicación de este aviso pre-sorteo todavía no han sido establecidos ni publicados los números ganadores. La comunicación oficial de los resultados será emitida por la entidad organizadora conforme a los procedimientos habituales.

Tras la realización del sorteo, se podrá comprobar la siguiente información relativa a las adjudicaciones y modalidades asociadas:

La combinación ganadora correspondiente a la extracción principal, compuesta por seis números.

El número complementario que forma parte de la determinación de categorías secundarias.

El reintegro que será identificado como parte del proceso de asignación de premios.

La opción Joker, cuya participación y resultados se gestionarán de forma independiente al sorteo principal.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo y las modalidades de apuesta serán las que se aplican habitualmente a La Primitiva bajo la administración de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se procederá a la extracción de la combinación principal y, de forma complementaria, se identificarán los elementos adicionales que determinan categorías y cuantías de premios. La opción Joker se gestionará como una modalidad independiente y sus resultados serán publicados separadamente.

Se recuerda que la interpretación de las distintas categorías, así como las reglas para la asignación de premios y la concurrencia de varias adjudicaciones, se encuentran reguladas por la normativa y las bases de explotación establecidas por el operador.

Horario y seguimiento oficial

El acto de extracción está previsto para las 21:30 horas (hora oficial del sorteo) del jueves 25 de junio de 2026. El seguimiento y la publicación de los resultados serán efectuados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y podrán ser consultados en la página oficial destinada a La Primitiva.

Enlace oficial de seguimiento: https://www.loteriasyapuestas.es/es/la-primitiva

Verificación de los premios

Una vez publicados los números ganadores, se aconseja que la comprobación de los boletos y la verificación de los premios se realice frente a la información oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La reclamación de premios deberá ajustarse a los plazos, condiciones y canales establecidos por el operador. Se recuerda que cualquier consulta o gestión relativa a la percepción de premios deberá ser tramitada ante los cauces oficiales habilitados por la entidad organizadora.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).