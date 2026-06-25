Se informa que hoy, jueves 25 de junio de 2026, se celebrará el sorteo de La Primitiva, gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el momento de publicación de este aviso pre-sorteo todavía no han sido establecidos ni publicados los números ganadores. La comunicación oficial de los resultados será emitida por la entidad organizadora conforme a los procedimientos habituales.
Tras la realización del sorteo, se podrá comprobar la siguiente información relativa a las adjudicaciones y modalidades asociadas:
- La combinación ganadora correspondiente a la extracción principal, compuesta por seis números.
- El número complementario que forma parte de la determinación de categorías secundarias.
- El reintegro que será identificado como parte del proceso de asignación de premios.
- La opción Joker, cuya participación y resultados se gestionarán de forma independiente al sorteo principal.
Mecánica de juego y modalidades de apuesta
La mecánica del sorteo y las modalidades de apuesta serán las que se aplican habitualmente a La Primitiva bajo la administración de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se procederá a la extracción de la combinación principal y, de forma complementaria, se identificarán los elementos adicionales que determinan categorías y cuantías de premios. La opción Joker se gestionará como una modalidad independiente y sus resultados serán publicados separadamente.
Se recuerda que la interpretación de las distintas categorías, así como las reglas para la asignación de premios y la concurrencia de varias adjudicaciones, se encuentran reguladas por la normativa y las bases de explotación establecidas por el operador.
Horario y seguimiento oficial
El acto de extracción está previsto para las 21:30 horas (hora oficial del sorteo) del jueves 25 de junio de 2026. El seguimiento y la publicación de los resultados serán efectuados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y podrán ser consultados en la página oficial destinada a La Primitiva.
Enlace oficial de seguimiento: https://www.loteriasyapuestas.es/es/la-primitiva
Verificación de los premios
Una vez publicados los números ganadores, se aconseja que la comprobación de los boletos y la verificación de los premios se realice frente a la información oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La reclamación de premios deberá ajustarse a los plazos, condiciones y canales establecidos por el operador. Se recuerda que cualquier consulta o gestión relativa a la percepción de premios deberá ser tramitada ante los cauces oficiales habilitados por la entidad organizadora.
Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).