La rápida intervención de la Guardia Civil evitó una tragedia cuando la embarcación semirrígida, sobrecargada y en proceso de hundimiento, volcó dejando a todos sus ocupantes en el agua sin chalecos salvavidas.

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CEUTA. — La Autoridad Judicial ha decretado este lunes el ingreso en prisión preventiva para un ciudadano español, detenido tras capitanear una arriesgada e ilegal travesía marítima que rozó el drama en aguas del Estrecho de Gibraltar. El arrestado está investigado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con grave riesgo para la vida de las personas.

Los hechos se desencadenaron cuando una embarcación de tipo semirrígida, que presuntamente había partido desde las costas de Ceuta con 19 personas a bordo —entre ellas, según fuentes oficiosas, al menos una menor de edad—, comenzó a naufragar en pleno canal del Estrecho. La excesiva sobrecarga de ocupantes provocó la ruptura de la estructura de la nave, provocando la caída inminente de todos los migrantes al mar, donde quedaron a la deriva sin chalecos ni elementos de protección.

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Intervención de urgencia y rescate

El aviso de alerta fue emitido por un buque mercante que transitaba por la zona, lo que permitió a Tarifa Tráfico coordinar el operativo de emergencia. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil acudió con rapidez al lugar de los hechos, logrando rescatar sanos y salvos a la totalidad de los náufragos.

Paralelamente, los agentes interceptaron y detuvieron al patrón de la embarcación. Tanto los supervivientes como el arrestado fueron trasladados a puerto para recibir asistencia sanitaria y tramitar las diligencias pertinentes. La semirrígida utilizada ha quedado intervenida por las autoridades en la base náutica del Instituto Armado.

Repunte de travesías peligrosas

Fuentes de la investigación enmarcan este episodio en el repunte continuado de travesías clandestinas registrado tras las entradas masivas del pasado mes de julio. La intervención de los agentes puso de relieve una vez más la temeridad de las redes de tráfico de personas, que operan hacinando a decenas de migrantes en embarcaciones precarias e inestables que ponen en peligro su integridad física a cambio de elevadas sumas de dinero.