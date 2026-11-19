Agentes de la UDYCO y la UCRIF han entrado este jueves en una vivienda de la calle Este tras una orden del Juzgado número 1 de Ceuta, incautando casi un kilo de cocaína, dos kilos de hachís y dosis de heroína.

Lee tambien: La criminalidad se dispara más de un 70% en Ceuta y provoca una fractura en la cúpula policial

La Policía Nacional ha llevado a cabo este jueves a primera hora de la mañana un operativo en la barriada del Príncipe de Ceuta que ha permitido desarticular un punto de distribución de estupefacientes y localizar una «casa patera» donde presuntamente se ocultaba y coaccionaba a migrantes, según recoge El Faro de Ceuta.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Detenidos y droga incautada

En la actuación han participado efectivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), con entrada y registro ordenados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta en un inmueble situado en la calle Este.

Lee tambien: Condenados a prisión los autores de la brutal agresión con arma blanca a un hombre y a sus familiares en la barriada de Almadraba

El dispositivo se ha saldado con tres detenidos:

El morador y presunto responsable de la venta de droga , arrestado por tráfico de sustancias estupefacientes y señalado por mantener ocultos y coaccionados a migrantes en la vivienda.

, arrestado por tráfico de sustancias estupefacientes y señalado por mantener ocultos y coaccionados a migrantes en la vivienda. Dos ciudadanos extranjeros de origen marroquí localizados en el interior, arrestados por infracción de la Ley de Extranjería.

Durante el registro, los agentes intervinieron casi 1 kilogramo de cocaína, 2 kilogramos de hachís y diversas dosis listas para su venta de cocaína y heroína.

Balance policial de 2026

La intervención se suma a una serie de actuaciones recientes de la UDYCO en Ceuta —entre las que figuran registros en otros inmuebles vinculados al tráfico de cocaína y pesquisas sobre tráfico de hachís con posible relación con narcotúneles— y refuerza el balance de la unidad en lo que va de año:

Concepto Balance de la UDYCO en Ceuta (2026) Hachís incautado 31,5 toneladas Cocaína incautada 89 kilogramos Detenidos 63 personas

Claves de la intervención: La doble vertiente del caso —tráfico de drogas al menudeo y ocultamiento de migrantes en una vivienda— motivó la actuación conjunta de la UDYCO y la UCRIF bajo mandato judicial.