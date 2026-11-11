Los tribunales han dictado sentencia condenatoria contra los responsables del violento episodio ocurrido en la barriada ceutí de Almadraba, donde un hombre fue apuñalado de gravedad y varios de sus familiares resultaron agredidos tras mediar en una discusión.

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Las claves de la sentencia y los hechos probados

El fallo judicial pone fin al proceso penal derivado de los hechos que sembraron la alarma en este núcleo de la periferia ceutí. Según los fundamentos de la resolución, los acusados fueron hallados culpables de los delitos de lesiones graves y atentado contra la integridad física, tras confirmarse su participación directa en el ataque con arma blanca.

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El origen del conflicto: Los altercados se desencadenaron a raíz de una disputa en la vía pública, momento en el cual la víctima intentó mediar para calmar los ánimos, recibiendo varias puñaladas que pusieron en peligro su vida.

Los altercados se desencadenaron a raíz de una disputa en la vía pública, momento en el cual la víctima intentó mediar para calmar los ánimos, recibiendo varias puñaladas que pusieron en peligro su vida. Agresión a familiares: El ataque se tornó tumultuario cuando otros miembros de la familia que acudieron en su auxilio también fueron violentamente agredidos por los procesados, provocándoles diversas contusiones y lesiones de consideración.

Con esta resolución judicial se depuran las responsabilidades penales de una causa que conmocionó a los vecinos de Almadraba y reabrió el debate sobre la seguridad ciudadana y la respuesta ante episodios de violencia en las barriadas de la ciudad autónoma.

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