La cifra de víctimas totales en el país caribeño ya asciende a 1.430 fallecidos. Equipos de la UME y el ERICAM logran rescates milagrosos tras casi 72 horas bajo los escombros en La Guaira, mientras España prepara el envío de un hospital de campaña.

MADRID.– El número de ciudadanos españoles fallecidos en los violentos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles ha ascendido a nueve, según el último balance oficial ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras las labores de rescate entran en una fase dramática y contrarreloj, la cifra de españoles en paradero desconocido ha escalado hasta los 152, en medio de una devastación generalizada que ya deja más de 1.400 víctimas mortales en el país caribeño.

Los seísmos, que registraron magnitudes críticas de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, han golpeado con extrema dureza la infraestructura costera y residencial de Venezuela. El epicentro del desastre se concentra de forma dramática en el estado de La Guaira, al norte de la capital, donde el colapso masivo de edificaciones mantiene sepultadas a centenares de personas. Según los últimos datos consolidados del Gobierno venezolano, el balance general es desolador: 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas.

Héroes entre escombros: rescates al límite de la UME y el ERICAM

A pesar del sombrío panorama, los equipos de emergencia españoles desplazados a la zona cero han logrado hitos esperanzadores. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que mantiene a 59 especialistas sobre el terreno, consiguieron rescatar con vida este sábado a dos personas atrapadas bajo los bloques de hormigón.

Uno de los rescates más milagrosos fue el de un ciudadano que permaneció casi 72 horas confinado en los restos de un edificio residencial demolido en la urbanización Vistamar, en La Guaira. A este logro se suman los tres rescates adicionales —una mujer de avanzada edad y sus dos nietos— realizados con éxito por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), coordinado desde el Servicio de Emergencias 112.

Albares confirma el despliegue del Hospital de Campaña ‘Start’

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ofreció una actualización detallada de la situación en declaraciones para Radio Nacional de España (RNE). El jefe de la diplomacia española admitió la extrema complejidad de la operación: «Hemos dado traslado de toda la información a los equipos de rescate y, dadas las dificultades existentes sobre el terreno, tanto para actuar como para comunicarnos, en estos momentos no tenemos más información» contrastada sobre los 14 españoles que familiares afirman que se encuentran localizados bajo las ruinas. Sin embargo, enfatizó que el Gobierno sigue en contacto permanente ante cualquier mínima opción de rescate con vida.

Para mitigar la crisis humanitaria, Albares anunció que un segundo avión con socorristas procedentes de seis comunidades autónomas ya ha aterrizado en suelo venezolano. Asimismo, confirmó que el próximo miércoles 1 de julio estará plenamente operativo el Equipo Start (Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias) de la AECID, el cual desplegará un hospital de campaña integral. Paralelamente, España ha movilizado una ayuda financiera de un millón de euros canalizada a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Retorno de los primeros evacuados

En el plano de las repatriaciones, el ministro se felicitó de que 76 ciudadanos españoles ya han podido regresar sanos y salvos a España, aprovechando el trayecto de vuelta del avión del Ejército del Aire que voló el pasado jueves portando los primeros contingentes de auxilio y rescate de la UME.

📞 CANALES DE EMERGENCIA CONSULAR ACTIVOS

El Ministerio de Asuntos Exteriores insiste de manera urgente en que todas las líneas telefónicas y telemáticas de emergencia consular permanecen abiertas de forma ininterrumpida. Se solicita encarecidamente a los españoles residentes o transeúntes en Venezuela, así como a sus familiares, que consulten los canales de comunicación oficiales de la Embajada de España en Caracas y del Ministerio en redes sociales. Para la canalización de donaciones y ayuda humanitaria civil, se aconseja consultar exclusivamente el sitio web y las cuentas de la AECID.