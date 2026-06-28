Medio siglo después de la histórica manifestación en la Rambla, el bloque crítico reivindica que los derechos no acaban en el matrimonio igualitario y denuncia un récord de agresiones en Cataluña.

BARCELONA (EFE).– Cincuenta años después de que miles de personas recorrieran la Rambla de Barcelona en una protesta pionera bajo el lema «Por una sexualidad libre», la movilización crítica ha vuelto a tomar el centro de la ciudad. Unos 2.000 manifestantes, según datos de la Guardia Urbana, desfilaron este sábado para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI+ y recordar que la conquista legal de las últimas décadas no supone el fin de la desprotección social.

La marcha en favor de la «liberación sexual y de género» partió de la plaza Universitat sobre las 18:00 horas y culminó su recorrido dos horas más tarde en la plaza Sant Jaume. Frente a las sedes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, las organizaciones convocantes leyeron un manifiesto conjunto en el que llamaron a «continuar luchando con más fuerza, con más herramientas y más determinación». Los portavoces reconocieron que, aunque algunos miembros del colectivo disfrutan hoy de «mejores condiciones de vida» que hace medio siglo, las estructuras de exclusión siguen vigentes.

La protesta fue impulsada por la Crida para la liberación sexual y de género, la Asociación Catalana de Asexuales (ACA), Atzagaia, el Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) y Arran. Estas organizaciones se desmarcaron de forma explícita de la marcha masiva Pride Barcelona, programada para el próximo 18 de julio, a la que tacharon de «espectáculo comercial que no defiende los derechos del colectivo».

El matrimonio no es el «fin del camino»

El foco de la movilización se centró en cuestionar el modelo de «pareja monógama, estable y productiva», defendiendo la necesidad de ir «más allá» del matrimonio igualitario aprobado en España hace 21 años. El portavoz de la Crida, Ángel Camacho, criticó ante los medios que «se nos vendió la historia de que ya estaba todo conseguido, que ese era el gran objetivo», mientras que «buena parte del colectivo sigue excluida de muchos derechos».

En la misma línea, la portavoz Clara Morató-Aragonés lamentó que cuestiones fundamentales como el acceso a la vivienda, los permisos laborales, la posibilidad de acompañar a seres queridos hospitalizados o el convertirse en familia de acogida continúen ligados estrictamente a la institución matrimonial y a un tipo de relación específico.

Repunte histórico de agresiones e incidencias LGTBI-fóbicas

La jornada reivindicativa coincidió con la publicación del último informe del Observatorio Contra la LGTBI-fobia de Cataluña, que arrojó datos alarmantes. La entidad registró un total de 353 incidencias a lo largo de 2025, la cifra más alta desde que se elabora este registro. Esto supone un aumento de 35 casos respecto a 2024 y consolida una tendencia de crecimiento sostenido durante la última década.

El Observatorio califica como incidencia cualquier escenario de discriminación, violencia, acoso, discurso de odio o vulneración de derechos motivado por la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Para el portavoz Ángel Camacho, estas estadísticas demuestran de forma fehaciente que «el matrimonio no es la solución a todo».

Apoyo político a una protesta «anticapitalista»

La marcha contó con la presencia de representantes políticos de la izquierda catalana. Su Moreno, portavoz de la CUP, subrayó la urgencia de la movilización «ante el aumento de los discursos de odio y ante el aumento de las discriminaciones que estamos viendo en forma de agresiones». Asimismo, defendió el carácter «anticapitalista» de la cita frente a las «grandes empresas que siempre han intentado que fuera algo similar a una campaña de ‘marketing’».

Por su parte, la vicesecretaria de Feminismos y LGBTI+ de ERC, Eva Baró, puso en valor la esencia del acto al señalar que la protesta de este sábado defiende, por encima de todo, «el derecho de todas las personas a ser lo que son, a ser como son y poderlo hacer con absoluta libertad y sin miedo».