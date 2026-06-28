El secretario general del PP califica al Ejecutivo de «gobierno corrupto atrapado en un laberinto judicial» y define el último Consejo Federal del PSOE como una cita «con tintes norcoreanos».

ZARAGOZA (EFE).– El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo que la situación política en España es insostenible y constituye «un clamor» que exige, tanto en las calles como en las Cortes Generales, la convocatoria inmediata de elecciones generales. Durante la clausura del 14º Congreso Provincial del PP de Huesca —donde Isaac Claver ha sido elegido como nuevo presidente provincial—, el dirigente de la oposición ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo central, instando a las urnas para «echar del poder a quienes no han parado de robar desde que llegaron».

Tellado ha manifestado con contundencia que «España no puede estar condenada por tener un gobierno corrupto» que, según ha denunciado, se encuentra «completamente atrapado en su laberinto de causas judiciales». A pesar de este escenario, el secretario general del PP ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace «oídos sordos porque no le interesa», obviando que ya «no tiene el apoyo de las Cortes Generales». «Un demócrata asumiría esta realidad, dimitiría y daría la voz a los ciudadanos convocando elecciones», ha remarcado.

Duras críticas al PSOE: «Un consejo con tintes norcoreanos»

En uno de los tramos más severos de su intervención, el dirigente popular ha afirmado que Pedro Sánchez «ya no es un demócrata», sino «un autócrata». Como justificación, se ha referido al Consejo Federal celebrado por el PSOE la jornada anterior, un encuentro que, a ojos de Tellado, «más que consejo federal se ha convertido en un consejo criminal, con tintes norcoreanos».

El portavoz del PP ha descrito a la formación socialista actual como «un partido manso y sumiso que ha decidido callar y tragar ante la huida hacia delante del ‘número uno’, del ‘one’, de P. S.». Según su diagnóstico, «el sanchismo ha devorado al socialismo» y el presidente «ha disecado a su propio partido para imponer el pensamiento único», asumiendo las siglas la supuesta obligación de «defender la corrupción del Gobierno de España». «Sánchez no solo se llevará por delante los 140 años de historia del PSOE, sino que hundirá el futuro de su partido y nosotros, desde luego, estaremos aquí para aplaudirle», ha sentenciado.

Señalamiento directo a Zapatero y vaticinios judiciales

De acuerdo con el análisis expuesto por Tellado, el actual gabinete se niega de forma rotunda a convocar comicios «porque sabe que las perdería». En sus declaraciones, ha calificado a los socialistas como una formación «con más imputados que diputados, con más delitos en su haber que leyes aprobadas en esta legislatura y con más años de cárcel para sus integrantes que años de historia».

El dirigente de la formación popular ha augurado consecuencias judiciales inminentes para los miembros del oficialismo, afirmando que «están cayendo todos y van a caer como moscas». En este sentido, ha mencionado explícitamente desde el exministro José Luis Ábalos hasta el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha tildado de «líder espiritual del sanchismo» y «el señor de los anillos, el de los rubíes, las esmeraldas y los brillantes».

Finalmente, Tellado ha vinculado los problemas de ambos líderes socialistas, señalando que el amparo de Sánchez a Zapatero obedece a una estrategia de «autodefensa», alegando que el expresidente «no hubiera podido delinquir si no fuese por el peso que tenía en el Gobierno del propio Sánchez». Ha concluido su intervención aseverando que Zapatero «ha hecho historia al convertirse en el primer presidente de la democracia investigado por su corrupción», y ha pronosticado que Sánchez «seguirá el camino siendo el segundo presidente de la historia de España investigado también por corrupción».