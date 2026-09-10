A las 23:00 La 1 programa El perro andaluz by Manu Sánchez y Telecinco emite a la misma hora el estreno de la tercera edición de Supervivientes All Stars; Pasapalabra arranca a las 20:00 en Antena 3 y Truman se ofrece en La 2 a las 22:45. Todos los horarios están en hora peninsular (CET/CEST) y son válidos para Ceuta.

Lee tambien: Sueños de Libertad: avance del capítulo de hoy (jueves, 10 de septiembre de 2026)

Resumen por cadenas con las opciones más señaladas esta noche y una recomendación breve para el público ceutí.

La 1

20:25 Aqui la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 La revuelta

23:00 El perro andaluz by Manu Sánchez

La 1 estructura la noche en torno a información local y nacional seguida de debate y entretenimiento.

Lee tambien: Valle Salvaje: avance del capítulo de hoy jueves, 10 de septiembre de 2026

El bloque inicial (Aqui la tierra + Telediario 2) permite combinar información de proximidad con el resumen de la jornada. La revuelta ocupa la franja de tertulia y entretenimiento, y el cierre de la noche ofrece un formato con tono distinto en El perro andaluz by Manu Sánchez.

Destacados: 20:55 Telediario 2, 21:45 La revuelta, 23:00 El perro andaluz by Manu Sánchez.

La 2

20:45 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:05 Cifras y letras

22:45 Javier Cámara y Ricardo Darín protagonizan ‘Truman’

22:45 Truman

La 2 ofrece una combinación de entretenimiento intelectual y cine.

Si buscas un inicio ligero, los concursos (Trivial Pursuit, Cifras y letras) son una opción continuada; a las 22:45 la cadena propone el pase de Truman como cierre de peso cinematográfico.

Destacados: 20:45 Trivial Pursuit, 21:30 Cifras y letras, 22:45 Truman.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 Las hijas de la criada

Antena 3 articula la noche en entretenimiento ligero, información y una franja de ficción.

Pasapalabra abre la tarde-noche con formato de entretenimiento; a continuación hay un bloque informativo (noticias y deportes) y El Hormiguero toma la franja de entretenimiento antes de la ficción nocturna con Las hijas de la criada.

Destacados: 20:00 Pasapalabra, 21:45 El Hormiguero, 23:00 Las hijas de la criada.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

20:45 El desmarque Cuatro

21:00 El tiempo

21:15 First Dates

21:35 Horizonte

Cuatro combina información y entretenimiento de corte humano.

La noche arranca con noticias y deporte; First Dates funciona como opción para desconectar y Horizonte ofrece un giro hacia la reflexión en horario tardío.

Destacados: 21:15 First Dates, 20:45 El desmarque Cuatro, 21:35 Horizonte.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

21:00 Informativos Telecinco

21:35 El desmarque

21:45 El tiempo

21:50 First Dates

23:00 Eestreno de la tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’

Telecinco propone entretenimiento continuado con un cierre-evento a las 23:00.

El bloque de tarde-noche mezcla concursos y noticias; el estreno de Supervivientes All Stars a las 23:00 convierte el tramo final en una cita para quien sigue realities y espacios de conversación posteriores.

Destacados: 23:00 Supervivientes All Stars, 21:50 First Dates, 21:00 Informativos Telecinco.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Pesadilla en la cocina

laSexta plantea una progresión informativa seguida de sátira y un formato de tensión en cocina para el cierre.

El bloque informativo y de análisis (laSexta Noticias, laSexta Clave) prepara el terreno para El Intermedio, que a su vez conduce al final de la noche con Pesadilla en la cocina.

Destacados: 21:30 El Intermedio, 23:00 Pesadilla en la cocina, 21:00 laSexta Clave.

Para la audiencia ceutí: si prioriza información, La 1 y laSexta concentran análisis y noticias; para entretenimiento inmediato, Antena 3 y Telecinco ofrecen propuestas continuadas; y para cine en televisión, La 2 mantiene opciones relevantes.

En Ceuta estas emisiones pueden seguirse por TDT y por las plataformas a la carta de las cadenas.

Te puede interesar