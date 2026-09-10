El avance publicado por El Mundo sitúa el capítulo del jueves 10 de septiembre de 2026 en tres ejes: Valentina cerca de un compromiso, el estado de salud de Fina y la victoria de Gabriel frente a los De la Reina.

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El tramo dedicado a Valentina ocupa buena parte del episodio. El avance semanal, que cubre los días del 7 al 11 de septiembre, presenta el camino hacia un “sí, quiero” como motor de la trama: las decisiones personales se entrelazan con los intereses y la reputación de la casa perfumera, de modo que un compromiso afectará alianzas y expectativas dentro de la familia.

La salud de Fina aparece como otro foco. Según el avance, su estado influye en la dinámica doméstica y puede alterar prioridades y decisiones entre los protagonistas.

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La confrontación con los De la Reina aporta la tensión estratégica. Gabriel comunica a Begoña su última victoria contra ese entorno, y el intercambio sugiere que las maniobras y la información siguen moviendo la balanza entre los bandos. En la serie, cada logro abre opciones pero también nuevos conflictos; este avance apunta a que lo conseguido no quedará archivado, sino que tendrá repercusiones en los siguientes pasos.

Con Valentina próxima al compromiso, Fina en una situación delicada y Gabriel con un triunfo reciente, el capítulo promete combinar un gesto romántico, una preocupación sanitaria y una jugada estratégica.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Antena 3 Horario habitual: 15:45

Sueños de Libertad se emite en Antena 3 cada día a las 15:45. En Ceuta, los ceutíes pueden seguir la emisión en abierto a través de la TDT en el horario habitual.

Hoy, la intriga estará tan presente como las decisiones de los personajes.

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