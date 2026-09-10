La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario defiende públicamente a su familia, niega la existencia de ausencias paternas en su entorno y resta importancia a los reproches vertidos por diversas figuras del ámbito televisivo.

Juls Janeiro ha vuelto a pronunciarse públicamente para responder a las declaraciones e informaciones difundidas en los últimos días por parte de Belén Esteban, Alba Carrillo y el diseñador Eduardo Navarrete. La hija del torero Jesulín de Ubrique y de María José Campanario ha salido al paso de las críticas sobre el historial familiar, el estado de salud de su padre y las opiniones vertidas en torno a su presencia en los medios de comunicación, apelando al respeto y a la educación profesional a la hora de abordar su figura y la de su entorno más cercano.

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En primer lugar, la influencer se refirió a las informaciones relativas a la salud de Jesulín de Ubrique, ante los rumores sobre una dolencia física que habría impedido al torero vestirse de luces. Janeiro explicó la comunicación mantenida con él antes de ser abordada por los medios: «Mi padre muy bien. Yo he hablado ahora mismo con él y no me ha dicho nada. Voy a llamarlo, que igual no me ha querido decir nada para que no me preocupe. No sé nada, la verdad, pero él es muy de no decirme las cosas para que no me preocupe».

La polémica familiar se reactivó recientemente tras unas manifestaciones de Belén Esteban, en las que cuestionaba la presencia del diestro en la vida y trayectoria de su hija Andrea. Ante estas alusiones directas sobre si se conocían sus estudios, residencias y actividades, Esteban afirmó que la historia difundida por la otra parte estaba equivocada y atribuyó la situación a que la otra persona involucrada no habla en público. Frente a dicha postura, Janeiro ha reiterado su versión de los hechos: «¿Que tenemos suerte nosotros? Bueno, me voy a callar… Es lo que siempre he dicho. Hay dos versiones de la historia y me mantengo en lo mismo y mi familia se mantiene en lo mismo también. Que diga lo que quiera, la realidad es la que es y ausencias no ha habido».

Asimismo, Janeiro contestó a los comentarios vertidos por el diseñador Eduardo Navarrete, con quien ha coincidido en las grabaciones de un espacio televisivo de Atresmedia y quien llegó a calificar a la influencer con el término «chusma». Al respecto, la joven declinó entrar en descalificaciones y atribuyó esa actitud a una búsqueda de visibilidad: «Yo no pretendo gustarle a todo el mundo porque para gustos los colores. Si no les gusto sus motivos tendrán, y si no los tienen y simplemente les caigo mal… hay gente que habla mal de mí y no ha cruzado media palabra conmigo. Creo que lo hacen para ver si salto y entran en conflicto conmigo, pero esas personas no merecen ni un minuto de protagonismo».

Por último, se pronunció sobre las valoraciones de Alba Carrillo, quien acusó a la hija del diestro de montar un papel para obtener notoriedad y tildó a Jesulín de Ubrique de «avestruz» por no interceder ante los pronunciamientos públicos. Janeiro cuestionó el conocimiento directo que la colaboradora posee sobre su ámbito privado: «¿Ella sabe algo de mí como para hablar de mí? El otro día me hicieron llegar un comentario de ella bastante feo que creo que cuando trabajas en televisión hay que tener un poquito de respeto y un poquito de educación y no soltar ciertas barbaridades. Entonces creo que debería ser un poquito más educada». En esa misma línea, concluyó vinculando esas declaraciones a las dinámicas del medio: «¿Ella conoce a mi padre? Ella no conoce a mi padre. No me conoce a mí. Nunca me ha visto en persona. Ni a mí ni a mi familia. O sea que como no nos conoce tiene poco que hablar. Tiene poco que decir. Si dice cosas negativas me imagino que será porque la audiencia del programa igual no va tan bien. Y tiene que buscar bombo por algún lado, ¿no?».