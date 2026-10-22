Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. La 1: se añade su programación de esta noche (20:25 «Aquí la Tierra», 20:55 «Telediario 2», 21:40 «Teledeporte 2», 21:45 «La revuelta», 23:00 «El perro andaluz by Manu Sánchez», 00:50 «El perro andaluz by Manu Sánchez»). Antena 3: se añade su programación de esta noche (20:00 «Pasapalabra», 21:00 «Antena 3 noticias 2», 21:30 «Deportes 2», 21:35 «Tu tiempo con Roberto Brasero», 21:45 «El hormiguero», 23:00 «Las hijas de la criada», 00:15 «Las hijas de la criada», 01:30 «Allí abajo»). Cuatro: se añade su programación de esta noche (20:00 «Noticias cuatro», 20:45 «Eldesmarque cuatro», 21:00 «El tiempo», 21:10 «Horizonte»). Telecinco: se añade su programación de esta noche (20:00 «¡Allá tú!», 21:05 «Informativos telecinco», 21:25 «Informativos telecinco. el cierre», 21:30 «Eldesmarque telecinco», 21:40 «El tiempo», 21:45 «Supervivientes All Stars»). laSexta: se añade su programación de esta noche (20:00 «laSexta Noticias 20:00», 21:00 «laSexta clave», 21:20 «laSexta Meteo», 21:25 «laSexta deportes», 21:30 «El intermedio», 23:00 «Pesadilla en la cocina», 00:40 «Pesadilla en la cocina»).

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Programación TV hoy, jueves 22 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 2, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 22:40 Historias de la televisión

Historias de la televisión 01:35 Música ligerísima

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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