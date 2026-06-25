Jueves de tele con variedad: informativos, entretenimiento en prime time, humor y hasta deporte. Para que no tengas que ir cambiando de canal a ciegas, aquí tienes la parrilla de esta noche por cadenas, con los programas de verdad y algunos imprescindibles marcados para que elijas rápido.
La 1
La 1: informativos, deporte y noche movida
- 20:25 — Aqui la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:40 — Teledeporte 2
- 21:45 — La revuelta
- 23:30 — Camino a NY
- 23:45 — Grupo C: Escocia – Brasil
Si quieres empezar con actualidad, Telediario 2 (20:55) es tu punto de partida. Pero el gancho de la noche está en La revuelta (21:45) y en el tramo final con el partido: Grupo C: Escocia – Brasil (23:45). Además, Camino a NY (23:30) añade ese punto de plan para los que se quedan despiertos.
- Imprescindible: La revuelta (21:45)
- Imprescindible: Camino a NY (23:30)
- Imprescindible: Grupo C: Escocia – Brasil (23:45)
La 2
La 2: juego, letras y documental
- 20:05 — Jeopardy
- 21:00 — Trivial Pursuit
- 21:45 — Cifras y letras
- 22:20 — La historia del grupo Locomía
- 22:20 — Documaster
Esta noche en La 2 va de mente despierta. Si te apetece competir desde el sofá, encadena Jeopardy (20:05), Trivial Pursuit (21:00) y Cifras y letras (21:45). Para rematar con algo más emocional y de contexto cultural, tienes La historia del grupo Locomía (22:20). Y si prefieres el formato documental, en el mismo tramo aparece Documaster (22:20).
- Imprescindible: Jeopardy (20:05)
- Imprescindible: Cifras y letras (21:45)
- Imprescindible: La historia del grupo Locomía (22:20)
Antena 3
Antena 3: concursos, noticias y el plan infalible de humor
- 20:00 — Pasapalabra
- 21:00 — Antena 3 Noticias 2
- 21:30 — Deportes 2
- 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 — El Hormiguero
- 23:00 — ¡Salta!
- 00:55 — ¡Salta!
Si te gustan los grandes momentos de entretenimiento, Pasapalabra (20:00) abre la noche con ese sabor a reto diario. Luego toca ponerse al día con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y un vistazo al tiempo en Tu tiempo con Roberto Brasero (21:35). Pero el gran entretenimiento llega con El Hormiguero (21:45), y más tarde puedes completar con ¡Salta! (23:00) o el segundo pase de medianoche.
- Imprescindible: Pasapalabra (20:00)
- Imprescindible: El Hormiguero (21:45)
- Imprescindible: ¡Salta! (23:00)
Cuatro
Cuatro: informativos, citas y viajes
- 20:00 — Noticias Cuatro
- 20:45 — El Desmarque Cuatro
- 21:00 — El tiempo
- 21:15 — First Dates
- 21:40 — Horizonte
- 23:00 — Viajeros Cuatro
- 00:30 — Viajeros Cuatro
- 01:45 — Viajeros Cuatro
Cuatro propone una ruta muy clara: arrancas con Noticias Cuatro (20:00), sigues con El Desmarque Cuatro (20:45) y te vas directo al corazón del entretenimiento con First Dates (21:15). Después, Horizonte (21:40) cambia el ritmo, y si te gusta engancharte a los planes para ver cómo viaja la gente, aquí el protagonista es Viajeros Cuatro (23:00) (y hay pases más tarde).
- Imprescindible: First Dates (21:15)
- Imprescindible: Horizonte (21:40)
- Imprescindible: Viajeros Cuatro (23:00)
Telecinco
Telecinco: entretenimiento en cadena y un final con “giro”
- 20:00 — ¡Allá tú!
- 21:00 — Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 — El demarque Telecinco
- 21:40 — El tiempo
- 21:45 — First Dates Summer
- 00:30 — Un golpe brillante
Si te gusta arrancar con juego y participación, ¡Allá tú! (20:00) te coloca rápido en modo sofá. Luego, para poner contexto, llega Informativos Telecinco 21:00. La parte más divertida se abre con First Dates Summer (21:45). Y si ya te vas a lo nocturno, Un golpe brillante (00:30) funciona como ese cierre que apetece cuando el día ya baja revoluciones.
- Imprescindible: First Dates Summer (21:45)
- Imprescindible: ¡Allá tú! (20:00)
- Imprescindible: Un golpe brillante (00:30)
laSexta
laSexta: actualidad, humor inteligente y entrevista especial
- 20:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:00 — laSexta Clave
- 21:20 — laSexta Meteo
- 21:25 — laSexta Deportes
- 21:30 — El Intermedio
- 23:00 — María Galiana será entrevistada por Aimar Bretos
- 00:53 — La noche de Aimar
Esta noche en laSexta combina ritmo y profundidad. Empieza con laSexta Noticias 20:00 y sigue con laSexta Clave (21:00) para entrar en tema. Si quieres debate con buena ración de actualidad y cercanía, tienes El Intermedio (21:30). Y para los que buscan una entrevista destacada, el punto fuerte es María Galiana será entrevistada por Aimar Bretos (23:00), con continuidad en La noche de Aimar (00:53).
- Imprescindible: El Intermedio (21:30)
- Imprescindible: María Galiana será entrevistada por Aimar Bretos (23:00)
- Imprescindible: laSexta Clave (21:00)
¿Con qué te quedas tú? Sea concurso, partido, entrevista o humor, esta noche hay bastante donde elegir. Cuéntame tu plan y te sugiero un “carril” de visualización según el tiempo que tengas.