La primera gran ola de calor del año, que comenzó el pasado domingo y comienza a remitir este jueves, se ha cobrado un alto precio en vidas humanas. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) estima de forma preliminar que 212 personas han fallecido en España por causas atribuibles a las altas temperaturas durante estos cinco días de calor extremo.

El pico de sobremortalidad se alcanzó este miércoles, jornada en la que se registraron 95 fallecimientos (casi la mitad del total de la ola). Los días previos también dejaron cifras alarmantes, coincidiendo con las jornadas más calurosas para un mes de junio en España desde que se tienen registros (1950), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): el domingo se estimaron 13 muertes, el lunes 38 y el martes 66.

Junio negro y un mayo de récord

Diana Gómez, científica del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) —institución que gestiona el MoMo—, ha aclarado a la Agencia EFE que estas cifras son proyecciones estadísticas que cruzan la mortalidad real observada con la esperada en función de las temperaturas. Aun siendo datos provisionales que tardarán una semana en estabilizarse, la experta confirma que «ha habido un subidón importante».

Con este último episodio, el mes de junio ya acumula 380 defunciones estimadas por calor, lo que significa que la reciente ola ha concentrado el 55% de los decesos mensuales. Estas cifras se suman a un mes de mayo que ya fue histórico, registrando 101 fallecimientos por calor extremo, la cifra más alta de la serie histórica para ese mes.

Cataluña, Castilla y León y el País Vasco, las más afectadas

A diferencia de otros episodios donde el sur peninsular sufre el mayor impacto, en esta ocasión la curva de sobremortalidad ha sido más acusada en las comunidades del centro y del norte del país:

Comunidad Autónoma Fallecimientos estimados Cataluña 43 Castilla y León 32 País Vasco 30 Madrid 28 Andalucía 18 Navarra / Aragón 13 (cada una) Castilla-La Mancha 11 Comunidad Valenciana 8 Asturias 7 Galicia 5 Cantabria / Extremadura / La Rioja 3 (cada una)

El peligro del calor temprano y las noches tórridas

Los expertos lanzan una advertencia clara: las olas de calor cada vez se adelantan más en el calendario. Aunque los estudios del CNE están pendientes de conclusión, los primeros resultados sugieren que «cuanto antes comienzan, tienen más efecto en la mortalidad», debido a la falta de aclimatación del cuerpo humano a principios del verano.

Como es habitual, el perfil más vulnerable sigue siendo el de la tercera edad: 200 de las 212 víctimas mortales tenían más de 65 años, y dentro de este grupo, 148 superaban los 85 años.

Récord nocturno: Este mes de junio ha dejado otro dato inédito: por primera vez se han superado las mínimas de 30 grados durante varias noches consecutivas (especialmente las del 22 y 23 de junio).

Aunque el sistema MoMo actual aún no mide de forma aislada el impacto de estas «noches tórridas», los científicos ya trabajan en esa dirección. Un estudio publicado esta semana en Nature Climate Change confirma que las noches se están calentando más rápido que los días a nivel global (0,32 °C por década frente a los 0,27 °C diurnos), lo que impide que el cuerpo descanse y agrava las patologías previas de los pacientes de riesgo.