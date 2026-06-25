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El Bet on Ceuta 2026 dejó grandes momentos también fuera del programa profesional, con una jornada de pádel celebrada el pasado miércoles 17 de junio en las instalaciones municipales de La Marina, junto al helipuerto.

La actividad reunió a participantes del evento en un ambiente distendido, combinando deporte, música, compañerismo y networking. La jornada comenzó con la recepción de jugadores, el sorteo de parejas y el reparto de packs de bienvenida, dando paso a una mañana marcada por el buen ambiente dentro y fuera de las pistas.

En esta galería recopilamos algunas de las mejores imágenes del torneo de pádel del Bet on Ceuta 2026, una cita que volvió a demostrar que el networking también puede jugarse con una pala en la mano.