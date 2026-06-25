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El torneo de pádel del Bet on Ceuta 2026 dejó numerosos momentos para el recuerdo durante la jornada celebrada el pasado 17 de junio en las instalaciones municipales de La Marina, junto al helipuerto.

Los participantes disfrutaron de una cita marcada por el deporte, el buen ambiente y el networking, con partidos, música y espacios para compartir experiencias entre profesionales del sector. La actividad se convirtió en uno de los encuentros más distendidos del programa, reforzando el carácter participativo del evento.

En esta segunda galería recopilamos más imágenes del torneo de pádel del Bet on Ceuta 2026, con algunos de los momentos vividos dentro y fuera de las pistas.