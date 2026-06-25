La Policía Nacional ha desarticulado una compleja red criminal internacional acusada de blanquear más de nueve millones de euros procedentes de estafas en el comercio electrónico. El fraude ha afectado a miles de ciudadanos en toda Europa. Según ha informado el cuerpo policial este jueves en un comunicado, el operativo —explotado la semana pasada— se ha saldado por el momento con la detención de nueve personas en la localidad de Sitges (Barcelona).

La operación es el resultado de dos años de intensas pesquisas lideradas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma, quienes lograron rastrear una estructura criminal muy sofisticada que operaba a caballo entre las provincias de Baleares y Barcelona.

Detenciones en una villa de lujo

El dispositivo policial culminó con el asalto a una villa de lujo ubicada en Sitges, lugar de residencia del presunto líder de la organización y su pareja. En el momento del operativo, el cabecilla se encontraba reunido en el inmueble con otros miembros clave de la red, lo que facilitó la captura de los principales objetivos de la investigación.

El origen: la alerta de la Fiscalía alemana

El hilo del que tiraron los investigadores de la Jefatura Superior de Baleares provino del extranjero. La investigación se inició formalmente tras recibir dos comunicaciones de la Fiscalía de Alemania, que alertaban sobre una serie de estafas masivas en la compraventa de productos por internet.

Las víctimas pagaban por artículos de todo tipo —desde teléfonos móviles hasta maquinaria pesada, como una excavadora— que nunca llegaban a recibir.

El rastreo del dinero de los ciudadanos estafados llevó a los agentes hasta una empresa supuestamente radicada en Mallorca y dedicada al sector del alquiler de barcos. Sin embargo, se trataba de una fachada.

Un entramado de 16 empresas

Tras profundizar en el análisis financiero y societario, el Grupo de Blanqueo de Capitales descubrió que la organización no operaba de forma aislada, sino que había urdido un complejo entramado que incluía:

16 empresas instrumentales utilizadas para canalizar y blanquear los fondos ilícitos.

utilizadas para canalizar y blanquear los fondos ilícitos. 54 personas implicadas identificadas hasta la fecha, la gran mayoría con residencia en la provincia de Barcelona.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones a medida que se analice la documentación y el material informático intervenido en los registros.