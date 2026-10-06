Martes 6 de octubre de 2026: La 1 emite Fútbol. UEFA Nations League a las 20:35; Antena 3 programa Pasapalabra a las 20:00 y El Hormiguero a las 21:45, mientras La 2 cierra la noche con Documentos TV a las 00:15.
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La franja de 20:00 a 21:30 concentra noticias, deportes y concursos; a partir de las 22:00 la oferta se divide entre ficción y formatos temáticos (cine, series, documentales). En Ceuta, planificar la noche con antelación ayuda a coordinar horarios familiares y de descanso.
Cuatro recomendaciones rápidas:
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- Deporte: La 1, 20:35 (UEFA Nations League).
- Concurso: Antena 3, 20:00 (Pasapalabra).
- Divulgación: La 2, cierre nocturno con Documentos TV y Explorando la India con Bettany Hughes.
- Entretenimiento: Telecinco y Antena 3, con First dates, Supervivientes All Stars y El Hormiguero.
La 1
La 1 arranca la noche con deporte y mantiene la ficción en el prime time.
Destacados:
- 20:35 Fútbol. UEFA Nations League.
- 22:35 La revuelta.
- 23:20 Al cielo con ella.
- 00:40 Al cielo con ella (reposición).
La 2
La 2 combina entretenimiento ligero y programas de conocimiento antes de pasar al documental.
- 20:40 Trivial Pursuit.
- 21:30 y 22:00 Cifras y letras.
- 22:35 El sustituto.
- 00:15 Documentos TV.
- 01:15 Explorando la India con Bettany Hughes.
Antena 3
Antena 3 apuesta por concurso y entretenimiento con un bloque de noticias y deportes intercalado.
- 20:00 Pasapalabra.
- 21:00 Antena 3 Noticias 2.
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero.
- 21:45 El Hormiguero.
- 23:00 En tierra lejana.
- 00:38 En tierra lejana (reposición).
Cuatro
Oferta centrada en información, deporte y programas de análisis, con entretenimiento nocturno.
- 20:00 Noticias cuatro.
- 20:45 Eldesmarque cuatro.
- 21:00 El tiempo.
- 21:10 Horizonte.
- 23:00 Código 10.
Telecinco
Mezcla de entretenimiento y bloques informativos, con realities en la franja tardía.
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco.
- 21:30 Eldesmarque telecinco.
- 21:50 First dates.
- 23:00 Salvación múltiple de las nominaciones en ‘Supervivientes All Stars’.
laSexta
Informativos, análisis y humor para cerrar el prime time con una opción de ficción en late night.
- 20:00 laSexta Noticias 20:00.
- 21:00 laSexta Clave.
- 21:30 El Intermedio.
- 23:00 ‘El favor’.
- 01:05 Congelados.
Cómo elegir según tu plan (en Ceuta)
Deporte: La 1. Concurso: Antena 3. Divulgación: La 2. Entretenimiento: Telecinco o Antena 3.
Si necesitas un horario más flexible, opta por reposiciones o por documentales nocturnos que permiten ver la programación fuera del prime time.