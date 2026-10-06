Martes 6 de octubre de 2026: La 1 emite Fútbol. UEFA Nations League a las 20:35; Antena 3 programa Pasapalabra a las 20:00 y El Hormiguero a las 21:45, mientras La 2 cierra la noche con Documentos TV a las 00:15.

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La franja de 20:00 a 21:30 concentra noticias, deportes y concursos; a partir de las 22:00 la oferta se divide entre ficción y formatos temáticos (cine, series, documentales). En Ceuta, planificar la noche con antelación ayuda a coordinar horarios familiares y de descanso.

Cuatro recomendaciones rápidas:

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Deporte: La 1, 20:35 ( UEFA Nations League ).

La 1, ( ). Concurso: Antena 3, 20:00 ( Pasapalabra ).

Antena 3, ( ). Divulgación: La 2, cierre nocturno con Documentos TV y Explorando la India con Bettany Hughes .

La 2, cierre nocturno con y . Entretenimiento: Telecinco y Antena 3, con First dates, Supervivientes All Stars y El Hormiguero.

La 1

La 1 arranca la noche con deporte y mantiene la ficción en el prime time.

Destacados:

20:35 Fútbol. UEFA Nations League.

Fútbol. UEFA Nations League. 22:35 La revuelta.

La revuelta. 23:20 Al cielo con ella.

Al cielo con ella. 00:40 Al cielo con ella (reposición).

La 2

La 2 combina entretenimiento ligero y programas de conocimiento antes de pasar al documental.

20:40 Trivial Pursuit.

Trivial Pursuit. 21:30 y 22:00 Cifras y letras.

y Cifras y letras. 22:35 El sustituto.

El sustituto. 00:15 Documentos TV.

Documentos TV. 01:15 Explorando la India con Bettany Hughes.

Antena 3

Antena 3 apuesta por concurso y entretenimiento con un bloque de noticias y deportes intercalado.

20:00 Pasapalabra.

Pasapalabra. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Antena 3 Noticias 2. 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero.

Tu tiempo con Roberto Brasero. 21:45 El Hormiguero.

El Hormiguero. 23:00 En tierra lejana.

En tierra lejana. 00:38 En tierra lejana (reposición).

Cuatro

Oferta centrada en información, deporte y programas de análisis, con entretenimiento nocturno.

20:00 Noticias cuatro.

Noticias cuatro. 20:45 Eldesmarque cuatro.

Eldesmarque cuatro. 21:00 El tiempo.

El tiempo. 21:10 Horizonte.

Horizonte. 23:00 Código 10.

Telecinco

Mezcla de entretenimiento y bloques informativos, con realities en la franja tardía.

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco.

Informativos telecinco. 21:30 Eldesmarque telecinco.

Eldesmarque telecinco. 21:50 First dates.

First dates. 23:00 Salvación múltiple de las nominaciones en ‘Supervivientes All Stars’.

laSexta

Informativos, análisis y humor para cerrar el prime time con una opción de ficción en late night.

20:00 laSexta Noticias 20:00.

laSexta Noticias 20:00. 21:00 laSexta Clave.

laSexta Clave. 21:30 El Intermedio.

El Intermedio. 23:00 ‘El favor’.

‘El favor’. 01:05 Congelados.

Cómo elegir según tu plan (en Ceuta)

Deporte: La 1. Concurso: Antena 3. Divulgación: La 2. Entretenimiento: Telecinco o Antena 3.

Si necesitas un horario más flexible, opta por reposiciones o por documentales nocturnos que permiten ver la programación fuera del prime time.

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