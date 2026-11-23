El capítulo de Valle Salvaje del martes 24 de noviembre de 2026, en La 1, sitúa a Luisa y Alejo ante una decisión arriesgada. Rafael y Rosalía también se acercan en la serie, ambientada en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el martes 24 de noviembre

Luisa y Alejo optan por dar un paso arriesgado ante todos. Por su parte, Rosalía también toma una decisión y sigue lo que siente.

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La relación entre Rafael y Rosalía se estrecha más que nunca. Mientras tanto, Leonor le da a Amadeo una carta que contiene la peor de las noticias.

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Alejo, además, descubre un secreto que Hernando ha mantenido escondido durante mucho tiempo. El pasado del marqués vuelve así a estar presente.

Valle Salvaje es un drama rural ambientado en Asturias durante el siglo XIX.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 530 de Valle Salvaje se emite el martes 24 de noviembre a las 17:50 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 24 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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